മഞ്ചേരി: പതിനഞ്ചു വയസ്സാണ് അവൾക്ക്; പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി. പിതാവിന്റെ പീഡനത്തിനെതിരേ അവളും അമ്മയും സധൈര്യം പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുവന്നു. പ്രതിയായ പിതാവ് പിടിയിലായി. എന്നാൽ, ഇന്ന് അവർ മനസ്സ് തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. താത്കാലിക ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ അയാൾ അവളും അമ്മയും ജീവിക്കുന്ന വീടും പുരയിടവും വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കേസ് നടത്താനെന്ന പേരിലാണ് ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തിൽ അവരെ കുടിയിറക്കാൻ നോക്കുന്നത്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട്ടാണു സംഭവം. കോവിഡ് രോഗം നിയമസംവിധാനങ്ങളെയും ജയിലുകളെയും നിശ്ചലമാക്കിയപ്പോൾ തടവുകാർക്ക് കൂട്ടമായി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പോക്‌സോ കേസിലെ പ്രതികളുമുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയ അവർ പീഡനം അതിജീവിച്ചവരെ വീണ്ടും കാണുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാവുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് നാലു പരാതികളാണ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കു മുമ്പാകെ എത്തിയത്.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അയൽവാസിയായ യുവാവ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പെൺകുട്ടിയെ നിർഭയ ഭവനത്തിലേക്കു മാറ്റേണ്ടിവന്നു. കുറ്റാരോപിതനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമെന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്.

വീട്ടിൽനിന്നുണ്ടായ പീഡനത്തിലെ അതിജീവിതകളാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. പിതാവ്, മാതാവ്, സഹോദരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രതികളായ അനേകം കേസുകളുണ്ട്.

നിർഭയ ഭവനങ്ങളിലും സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിലും താമസിക്കുന്ന പീഡനത്തിൽ ഇരകളായുള്ളവർക്കും വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാവില്ല. വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് ജാമ്യം നൽകുന്നതെങ്കിലും ലോക്‌ഡൗൺ ആയതിനാൽ അത് ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല. ഇരകൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരാതികൾ അറിയിക്കാനും വഴിയില്ല.

കുട്ടികളിൽ മാനസികപ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു

പോക്‌സോ കേസുകളിൽ ബന്ധുക്കളായ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യംലഭിക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ മാനസികപ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പീഡനത്തിനെ അതിജീവിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസലിങ് നൽകുന്നുണ്ട്. മാനസികപിന്തുണ നൽകാൻ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അഡ്വ. ഷാജേഷ് ഭാസ്‌കർ, മലപ്പുറം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ

