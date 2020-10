മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് അവയവ മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാണെന്ന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവന്നത്. അവയവക്കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടനിലക്കാരായ പലരും ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്. കൃത്യം ഒരു വർഷം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ അകലാട് സ്വദേശിയായ മൂത്തേടത്ത് ഉസ്മാനും സമാന പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മകന്റെ വാഹനാപകട മരണം 'ജോസഫ്' സിനിമാ മോഡൽ കൊലപാതകമാണെന്നും പിന്നിൽ അവയവ മാഫിയയാണെന്നുമായിരുന്നു ഉസ്മാന്റെ പരാതി. എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ പുനഃരന്വേഷണം നടത്തിയ മലപ്പുറം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്ന് ഉസ്മാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു.

2019 ഒക്ടോബറിലാണ് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉസ്മാന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം വെറും പ്രഹസനമായിരുന്നെന്നും ആരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തിയില്ലെന്നും ഉസ്മാൻ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. റീ-പോസ്റ്റുമോർട്ടം വേണമെന്ന ആവശ്യം പോലും അവർ പരിഗണിച്ചില്ല. പോലീസിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും അടക്കം ഉന്നതതലങ്ങളിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇനി സി.ബിഐ. അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉസ്മാൻ വിശദീകരിച്ചു.

വാഹനാപകടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പുനഃരന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയപ്പോൾ സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽനിന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്നും ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തിയ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ അവയവ മാഫിയയുമായി തന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർക്കും ബന്ധമുണ്ട്. ഗൾഫിലടക്കം സ്വാധീനമുള്ള ഡോക്ടർമാരടക്കം ഉൾപ്പെട്ട വലിയ മാഫിയ സംഘമാണിവർ. തൃശ്ശൂരിലെ അവയവമാഫിയയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്ന എസ്.പി. സുദർശനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു. നേരിട്ട് വന്ന് മൊഴി നൽകാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു. മകന്റെ മരണത്തിൽ സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഉപവാസമിരിക്കുമെന്നും 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചരണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

2016-ൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടപ്പിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് ഉസ്മാന്റെ മകൻ നജീബുദ്ദീൻ(16) സുഹൃത്ത് വാഹിദ്(16) എന്നിവർ മരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേയായിരുന്നു വാഹിദിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം നജീബുദ്ദീനും മരിച്ചു. തലയ്ക്കേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്.

അപകടസമയത്ത് നജീബുദ്ദീന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന മുറിവുകൾ പിന്നീട് കണ്ടതോടെയാണ് മകന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ജോസഫ് സിനിമാ മോഡലിൽ അവയവ മാഫിയ നടത്തിയ കൊലപാതകാണെന്നും ആരോപിച്ച് ഉസ്മാൻ രംഗത്തെത്തിയത്. അപകടസമയത്തെടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്താണ് മുറിവുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ മരണശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ശരീരമാസകലം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതുപോലെ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പോലീസിന്റെ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. ചികിത്സയ്ക്കിടെ മകന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതുമില്ല.

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആരാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്കോ ആശുപത്രി അധികൃതർക്കോ അറിയില്ല. മാത്രമല്ല, നജീബുദ്ദീന്റെ പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവായ ഉസ്മാനെ പോലീസ് വിവരങ്ങളറിയിച്ചില്ലെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്താതെ കുന്ദംകുളം ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് പോലീസ് അന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഉസ്മാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നേരത്തെ പരാതി നൽകിയത്.

Content Highlights:organ trafficking mafia in kerala thrissur native usaman wants cbi probe on his sons accident death