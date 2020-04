പൂവാര്‍(തിരുവനന്തപുരം): കരുംകുളത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണയാള്‍ സഹായിക്കാനാളില്ലാതെ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നില്‍ കിടന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം. ഒടുവില്‍ അതുവഴി എത്തിയ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് പോലീസ് കാഞ്ഞിരംകുളം എസ്.ഐ.ക്ക് വിവരം നല്‍കി. എസ്.ഐ. എത്തി ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും മെഡിക്കല്‍കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തും മുമ്പ് മരിച്ചു.

നെയ്യാറ്റിന്‍കര ഊരൂട്ടുകാല കണിയാംകുളം മേലെ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ സി.രാജു (68) വാണ് കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചത്. മീന്‍വില്പനക്കാരനായ രാജു രാവിലെ മീന്‍ വാങ്ങാന്‍ കരുംകുളത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു. മീന്‍ വാങ്ങി ആറാലുംമൂട്ടിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുഴഞ്ഞുവീണത്. ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിലാണ് രാജു മണിക്കൂറുകളോളം സഹായിക്കാനാളില്ലാതെ കിടന്നത്.

ചുറ്റും മീന്‍ വില്‍പ്പനക്കാരും വാങ്ങാനെത്തിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആരും കുഴഞ്ഞു വീണയാളെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറായില്ല. ഒരുമണിക്കൂറിലേറെ ഇദ്ദേഹം റോഡരുകില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന് സമീപം കിടന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സ്‌പെഷ്യല്‍ബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ. രാജശേഖരന്‍ ഇതുവഴിയെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹവും നാട്ടുകാരുടെ സഹായം തേടിയെങ്കിലും ആരും വന്നില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാനുള്ള വാഹനവും ലഭിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് കാഞ്ഞിരംകുളം എസ്.ഐ. ബിനു ആന്റണിയെ അറിയിച്ചു.

സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ ബിനു ആന്റണി, രാജുവിന് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കി. ജീപ്പില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍കഴിയാത്ത നിലയിലായതിനാല്‍ 108- ആംബുലന്‍സിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആംബുലന്‍സ് പാറശ്ശാലയില്‍ മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പാറശ്ശാലയില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും അരമണിക്കൂറെടുത്താണ് ആംബുലന്‍സ് കരുംകുളത്ത് എത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് നെയ്യാറ്റിന്‍കര ആശുപത്രിയിലും അവിടന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍കോളേജിലേക്കും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ രാജു മരിച്ചു. ഭാര്യ: സില്‍വി. മക്കള്‍: ജോസ്, ജോണി, ബീന, റാണി. മരുമക്കള്‍: സില്‍വിസ്റ്റര്‍, ജോണ്‍, അനിത. പ്രാര്‍ഥന ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10-ന് ഊരൂട്ടുകാല സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തില്‍.

Content Highlights: old man dies in poovar trivandrum, people did not help to ensure treatment