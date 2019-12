കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അടക്കം 2019ല്‍ സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന കൃറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ നിരവധിയുണ്ടായി. തൊടുപുഴയിലെ ഏഴുവയസുകാരനും കുഞ്ഞ് ജൊവാനയുമെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ വേദനകളായി. 2019 ല്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൂടെ...

കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര ചുരുളഴിഞ്ഞപ്പോള്‍

കൂടത്തായിയിലെ പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ ആറുപേരുടെ മരണം കൊലപാതകമായിരുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കേരളം അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ ഞെട്ടി. കുടുംബാംഗമായ ജോളിയായിരുന്നു പതിനാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ ഓരോരുത്തരെയും തന്ത്രപൂര്‍വം ഇല്ലാതാക്കിയത്. വിഷവും സയനൈഡും ജോളിക്ക് കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കുളള ആയുധമായി. റോയി തോമസിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് സഹോദരന്‍ നല്‍കിയ പരാതിയാണ് കേരളം വിറങ്ങലിച്ച കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ ചുരുളഴിയാന്‍ ഇടയാക്കിയത്.

റൂറല്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. കെ. ഇസ്മയില്‍, അഡീഷണല്‍ എസ്.പി. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈ.എസ്.പി. ആര്‍. ഹരിദാസന്‍, എസ്.ഐ. ജീവന്‍ ജോര്‍ജ് തുടങ്ങിയവര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ ജോളിക്ക് കുറ്റസമ്മതം നടത്തേണ്ടിവന്നു. റോയി തോമസിന്റെ മരണത്തില്‍ മാത്രമാണ് ആദ്യം അന്വേഷണം നടന്നതെങ്കിലും പിന്നാലെ ഓരോ കേസുകളിലും സത്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. പലസമയങ്ങളിലായി ജോളിക്ക് സഹായം നല്‍കിയവരും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി.

അമ്പൂരി രാഖി വധക്കേസ്

2019 ജൂണ്‍ 21 നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അമ്പൂരിയില്‍ രാഖി എന്ന പെണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാഖിയുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന സൈനികനായ അഖിലും സഹോദരന്‍ രാഹുലും സുഹൃത്ത് ആദര്‍ശും ചേര്‍ന്നാണ് കൃത്യം നടത്തിയത്. രാഖിയെ ഒഴിവാക്കി അഖില്‍ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഈ വിവാഹത്തെ രാഖി എതിര്‍ത്തതോടെ രാഖിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടില്‍നിന്നിറങ്ങിയ രാഖി നേരേ പോയത് അഖിലിന്റെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു. പുതുതായി നിര്‍മിക്കുന്ന വീട് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അഖില്‍ രാഖിയെ തന്ത്രപൂര്‍വം അമ്പൂരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാര്‍ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോള്‍ രാഹുലിന്റെയും ആദര്‍ശിന്റെയും സഹായത്തോടെ രാഖിയെ കഴുത്തുഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹം മറവുചെയ്യാന്‍ മൂവരും പുരയിടത്തില്‍ മുന്‍കൂട്ടി കുഴി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം മൂന്ന് ചാക്ക് ഉപ്പ് ചേര്‍ത്ത് കുഴിച്ചിട്ടു. പോലീസ് അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതികളെല്ലാം പിടിയിലായി.

പെരിയയിലെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം

ഫെബ്രുവരി 17 നായിരുന്നുകേരളത്തെ നടുക്കിയ കാസര്‍കോട് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരായ കൃപേഷിനെയും ശരത്ത് ലാലിനെയും മാരകായുധങ്ങളുമായെത്തിയ സംഘം അതിക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായ പെരിയ കൊലപാതക കേസില്‍ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാക്കളടക്കമുള്ളവരായിരുന്നു പ്രതികള്‍.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ കത്തിക്കുത്ത്

എസ്എഫ്‌ഐ നേതാക്കളുടെ ഗുണ്ടായിസത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ വര്‍ഷവും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജ് വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയത്. എസ്എഫ്‌ഐ നേതാക്കളുടെ ഗുണ്ടായിസം ചോദ്യംചെയ്ത അഖില്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ക്യാമ്പസിനകത്ത് കുത്തേറ്റതോടെയാണ് അക്രമം പുറംലോകമറിയുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് എസ്എഫ്‌ഐ നേതതൃത്വത്തിനെതിരെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി. പ്രതികളായ നേതാക്കള്‍ പി.എസ്.സി. റാങ്ക് പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടിയത് പരീക്ഷാതട്ടിപ്പിലൂടെയാണെന്നും കണ്ടെത്തി.

പോലീസുകാരിയെ ചുട്ടുകൊന്നു

വള്ളിക്കുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിളായ സൗമ്യയെ 2019 ജൂണ്‍ 15നാണ് പോലീസുകാരനായ അജാസ് വെട്ടിപരിക്കേല്‍പിച്ച ശേഷം തീകൊളുത്തി കൊന്നത്. വനിതാ പോലീസുകാരിയെ കൊന്നത് ഒരു പോലീസുകാരന്‍ തന്നെയാണെന്നത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു. സൗമ്യയുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന അജാസ് വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയതോടെ അജാസുമായുള്ള സൗഹൃദം ഇവര്‍ നിര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രണയനൈരാശ്യവും പകയുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ച് പെട്രോളൊഴിച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച അജാസ് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു.

നൊമ്പരമായി തൊടുപുഴയിലെ ഏഴുവയസുകാരന്‍

പോയവര്‍ഷം കേരളത്തിന്റെ നൊമ്പരമായിരുന്നു തൊടുപുഴയിലെ ഏഴുവയസുകാരന്‍. അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മര്‍ദനമേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കുട്ടി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെ മരണപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സുഹൃത്തായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അരുണ്‍ ആനന്ദായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതി. ക്രൂരമായ മര്‍ദനമാണ് കുട്ടി ഇയാളില്‍ നിന്ന് അനുഭവിച്ചത്.

ശാന്തന്‍പാറ കൊലപാതകവും കുഞ്ഞ് ജൊവാനയുടെ മരണവും

ഒക്ടോബര്‍ 31 നാണ് ശാന്തന്‍പാറ മഷ്‌റൂംഹട്ട് റിസോര്‍ട്ട് ജീവനക്കാരന്‍ റിജോഷിനെ കാണാതാവുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിയെയും ഇളയമകള്‍ ജൊവാനയെയും കാണാതായി. ഒപ്പം റിസോര്‍ട്ട് മാനേജര്‍ വസീമിനെയും. ലിജിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന വസീം റിജോഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തി റിസോര്‍ട്ട് വളപ്പില്‍ തന്നെ കുഴിച്ചുമൂടുകയായിരുന്നു.

റിജോഷിനെ കൊന്നത് താനാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് വസീം സഹോദരന് അയച്ച വീഡിയോ നിര്‍ണായകമായി. ഇതിനുപിന്നാലെ റിസോര്‍ട്ട് വളപ്പില്‍നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ മുംബൈയിലേക്ക് കടന്ന വസീമും ലിജിയും വിഷം കഴിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. ഒന്നുമറിയാത്ത കുഞ്ഞ് ജൊവാനയ്ക്കും ഇരുവരും വിഷം നല്‍കിയിരുന്നു. വസീമിനെയും ലിജിയെയും ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജൊവാന മരിച്ചു.

സ്ത്രീധന പീഡനം, യുവതിയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്നു

കൊല്ലം ഓയൂരില്‍ യുവതിയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാര്‍ത്ത കേരളം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത്. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശിനി തുഷാരയാണ് ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ തുഷാരയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ചന്തുലാല്‍, ഭര്‍തൃമാതാവ് ഗീതാലാല്‍ എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇസ്ഹാക് വധം

ഒക്ടോബര്‍ 24നാണ് താനൂര്‍ അഞ്ചുടിയിലെ ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഇസ്ഹാഖ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. രാത്രി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ അക്രമിസംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരായ പ്രതികള്‍ പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായി.

ചാവക്കാട് പുന്ന നൗഷാദ് വധം

ജൂലായ് 31നാണ് ചാവക്കാട് പുന്ന സെന്ററില്‍ വെട്ടേറ്റ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ നൗഷാദ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ എസ്ഡിപിഐ പ്രവര്‍ത്തകരായ പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പ്രണയനൈരാശ്യവും പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കലും

ഏപ്രില്‍ നാലിനാണ് തൃശൂര്‍ ചിയാരം സ്വദേശി നീതുവിനെ സുഹൃത്ത് നിതീഷ് പെട്രോളൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊന്നത്. പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നീതു നിരസിച്ചതായിരുന്നു പ്രകോപനം. നിതീഷിനെ നാട്ടുകാര്‍ പിടികൂടി പോലീസിലേല്‍പ്പിച്ചു.

നീതു

ഒക്ടോബര്‍ പത്തിന് കൊച്ചിയിലും സമാനസംഭവമുണ്ടായി. കാക്കനാട് ദേവിക എന്ന പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ സ്വദേശി നിഥിന്‍ വീട്ടില്‍ക്കയറി പെട്രോളൊഴിച്ച് തീവെച്ചു കൊന്നു. പൊള്ളലേറ്റ നിഥിനും മരിച്ചു.

മാര്‍ച്ച് 13 ന് തിരുവല്ലയിലും പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നേരേ പെട്രോള്‍ ആക്രമണമുണ്ടായി. റേഡിയോളജി വിദ്യാര്‍ഥിനിയായിരുന്ന കവിതയെ കുമ്പനാട് സ്വദേശി അജിന്‍ റെജി മാത്യു പട്ടാപ്പകല്‍ നടുറോഡില്‍ കുത്തിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റ കവിത മാര്‍ച്ച് 20ന് മരണപ്പെട്ടു. സെപ്റ്റംബറില്‍ കൊച്ചി പനമ്പളി നഗറിലും യുവതിക്ക് നേരേ പെട്രോള്‍ ആക്രമണമുണ്ടായി.

പറവൂരിലെ മനുവിന്റെ കൊലപാതകം

പറവൂരിലെ ബാറിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷമാണ് മനുവിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 11 നായിരുന്നു സംഭവം. മുന്‍വൈരാഗ്യത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനൊടുവില്‍ പ്രതികള്‍ മനുവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. പിന്നീട് ഗലീലിയ കടപ്പുറത്തെത്തിച്ച് കുഴിച്ചിട്ടു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മനുവിനെ കുഴിച്ചിട്ടെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍.

അത്താണി കൊലപാതകം

അത്താണി ബോയ്‌സ് എന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന ബിനോയ് നവംബര്‍ 19-നാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രാത്രി നടുറോഡില്‍ വെച്ചാണ് ബിനോയിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഗുണ്ടകള്‍ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയായിരുന്നു കൊലപാകത്തിന് കാരണം.

അത്താണി ബിനോയ് വധക്കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ അഖില്‍, നിഖില്‍, അരുണ്‍, ജസ്റ്റിന്‍, ജിജീഷ് എന്നിവര്‍

കോഴിക്കോട് ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ കൊലപാതകം

2019 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനാണ് കോഴിക്കോട് മാവൂര്‍ റോഡിന് സമീപത്തെ ഇടവഴിയില്‍ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറായ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി ശാലുവിനെ കൊല്ലപ്പെട്ടനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതിന്‍റെ പേരില്‍ ഈ കേസില്‍ പോലീസിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നു.

കയ്പമംഗലത്തെ പമ്പുടമയുടെ കൊലപാതകം

തൃശ്ശൂര്‍ കയ്പമംഗലത്തെ പെട്രോള്‍ പമ്പുടമ മനോഹരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ഇരുപതുവയസുകാരായ മൂന്നുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഒക്ടോബര്‍ 21 നായിരുന്നു മനോഹരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കാറില്‍ സ്‌കൂട്ടറിടിച്ച് മനഃപൂര്‍വം അപകടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം മനോഹരനെ കാറിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പണം തട്ടിയെടുക്കകയായിരുന്നു പ്രതികളുടെ ലക്ഷ്യം.

കൃതി വധക്കേസ്

നവംബര്‍ 11-നാണ് കുണ്ടറ സ്വദേശിനി കൃതി എന്ന 26 വയസ്സുകാരിയെ രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവായ വൈശാഖ് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃതിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം കിടപ്പുമുറിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് വൈശാഖ് കടന്നുകളഞ്ഞു. ഇയാള്‍ പിന്നീട് പോലീസില്‍ കീഴടങ്ങി.

നെട്ടൂര്‍ കൊലപാതകം

നെട്ടൂര്‍ സ്വദേശി അര്‍ജുനെ ജൂലായ് രണ്ടിനാണ് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് മൃതദേഹം ചതുപ്പില്‍ കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരാള്‍ അടക്കം അഞ്ചുപേരായിരുന്നു കേസിലെ പ്രതികള്‍. പ്രതികളിലൊരാളായ നിബിന്റെ സഹോദരന്‍ അര്‍ജുനോടൊപ്പം ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് അര്‍ജുന്‍ ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകമാണെന്നായിരുന്നു നിബിന്‍ വിശ്വസിച്ചത്. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത്.

കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ ഭാര്യയെ കൊന്നു

കാമുകിയോടൊപ്പം ജീവിക്കാനായാണ് ഭര്‍ത്താവായ പ്രേംകുമാര്‍ ചേര്‍ത്തല സ്വദേശിനി വിദ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ വില്ലയില്‍ കാമുകി സുനിത ബേബിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് അരുംകൊല നടത്തിയത്. മൃതദേഹം പിന്നീട് തിരുനെല്‍വേലിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. ശേഷം വിദ്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ അന്വേഷണത്തിനൊടുവില്‍ പോലീസ് പ്രേംകുമാറിനെയും സുനിത ബേബിയെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

സുനിതാ ബേബിയും പ്രേംകുമാറും

യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് രണ്ടാനച്ഛന്‍ ജീവനൊടുക്കി

ഡിസംബര്‍ അവസാനമാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം. മടവൂര്‍ പൈമ്പാലുശ്ശേരിയില്‍ സൂര്യയെയാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവറായ ദേവദാസ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ദേവദാസ് തൂങ്ങിമരിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ സൂര്യയുടെ അമ്മയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു.

