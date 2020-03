കൊച്ചി: ഏത്തമിടീക്കലുമില്ല ലാത്തിയടിയുമില്ല, ഇത് പോലീസിന്റെ ജനമൈത്രി ശിക്ഷാ രീതി. തൃക്കാക്കര പോലീസാണ് അത്യാവശ്യമില്ലാതെ റോഡിലിറങ്ങിയ യുവാവിന് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നല്‍കിയത്. കൂട്ടുകാരോട് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് പോലീസിന് നടുവില്‍ നിന്ന്, മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി.

ലോക്ഡൗണിനിടെ റോഡിലിറങ്ങിയ യുവാവിനെ എറണാകുളം കങ്ങരപ്പടി ജങ്ഷനില്‍ വെച്ചാണ് തൃക്കാക്കര സ്റ്റേഷന്‍ എസ്.ഐ.യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം കണ്ടത്. ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിച്ചതോടെ ചെയ്ത തെറ്റ് തിരിച്ചറിയാനും അത് മറ്റുള്ളവര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനും നല്‍കുന്ന ബോധവത്കരണമാകണം ശിക്ഷയെന്ന് പോലീസ് ആലോചിച്ചു.

25 പേരെ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ച് ബോധവത്കരണം നല്‍കിയാലേ കേസെടുക്കാതെ തിരികെ വിടൂ എന്ന് പോലീസ് യുവാവിനെ അറിയിച്ചു. അതും പോലീസിനു മുന്നില്‍ വെച്ച് ഫോണില്‍ വിളിച്ച് സ്പീക്കറിലൂടെ ബോധവത്കരണം നടത്തണം. സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടുകാരെയും വിളിച്ച് യുവാവ് ബോധവത്കരണം നടത്തുന്നതായാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

