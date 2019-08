കോട്ടയം: കെവിന്‍ കൊലപാതക കേസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദുരഭിമാനക്കൊലയായി കോട്ടയം മുന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി വിധിക്കുമ്പോള്‍ ആ നിഗമനത്തിലേക്ക് കോടതിയെ എത്തിച്ചത് കെവിന്റെ ഭാര്യ നീനുവിന്റെ മൊഴിയായിരുന്നു.

കെവിന്റേത് ദുരഭിമാനക്കൊലയാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നീനുവിന്റെ മൊഴിമാത്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൊഴി കെവിന്‍ വധക്കേസില്‍ നിര്‍ണായകമായി. അച്ഛനും സഹോദരനും പ്രതികൂട്ടില്‍ നില്‍ക്കെ നീനു പതറാതെ മൊഴി നല്‍കി.

നീനുകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്

'നിങ്ങളെ വീട്ടില്‍ പൊന്നുവെന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കാറുണ്ടോ?' നീനുവിനോടുള്ള ചോദ്യം പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റേതായിരുന്നു.

'എല്ലാവരും പൊന്നുവെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്' നീനു മറുപടി നല്‍കി. 'ചേട്ടന്‍ ഷാനുവും നീനുവും തമ്മില്‍ എത്ര വയസിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്?'

'ആറു വയസിന്റെ'

'അപ്പോള്‍ കാത്തുകാത്തിരുന്ന മകളാണ് നീനുവല്ലേ' ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ നീനു വീണ്ടും ആലോചിച്ചു. ഉത്തരം എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയാതെ കുഴങ്ങിനിന്നപ്പോള്‍ ജഡ്ജിയുടെ തമാശ കലര്‍ന്ന ചിരിയോടെയുള്ള ഉത്തരമെത്തി- 'അതെങ്ങനാ അവര്‍ക്ക് പറയാന്‍ കഴിയുന്നത്.' അതു കേട്ടതും കോടതിയില്‍ ചിരി പടര്‍ന്നു.

ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നീനു

കോടതിമുറിയിലേക്ക് നീനു കയറുമ്പോള്‍ വാതിലിന് സമീപമായി അമ്മ രഹ്നയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കാതെ വളരെ ശാന്തയായി നിര്‍വികാരയായിട്ടാണ് നീനു സാക്ഷിക്കൂട്ടില്‍ കയറി നിന്നത്. അവിടെ നില്‍ക്കുമ്പോഴും ജഡ്ജിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒട്ടും പതറാതെയാണ് നീനു എല്ലാത്തിനും മറുപടി നല്‍കിയത്. ഒരു വേള കോടതിയില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ നീനു വിതുമ്പിയാണ്‌ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയതും.

കെവിന്‍ ദളിത് ക്രിസ്ത്യന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ടയാളായതിനാലാണ് വീട്ടുകാര്‍ വിവാഹത്തിന് എതിര് നിന്നതെന്ന് നീനു മൊഴിനല്‍കിയിരുന്നു.

വീട്ടില്‍ എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നു

കോട്ടയം: പ്രണയവിവരം നേരത്തേ വീട്ടില്‍ പറയാതിരുന്നത് വീട്ടുകാരെ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് നീനു മൊഴി നല്‍കി. ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടുകാര്‍ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കല്‍ പപ്പ ടോര്‍ച്ച് വരെയിട്ട് തലയ്ക്കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന്‍ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കരഞ്ഞാല്‍ അമ്മ വായില്‍ മുളക് എടുത്ത് തേയ്ക്കുമായിരുന്നു. അമ്മയും പപ്പയും തമ്മിലും എപ്പോഴും വഴക്കായിരുന്നു. എന്തു കാര്യത്തിലും ഇരുവരും എടുത്തുചാടി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നീനു കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു

Content Highlight: kevin murder case verdict; kevin murder case was the first honour killing in Kerala