ന്യൂഡല്‍ഹി: ജാമിയയിലെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരേ വെടിയുതിര്‍ത്ത 17-കാരന്‍ തോക്ക് വാങ്ങിയത് മാതാപിതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പണംകൊണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിന് വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായി പതിനായിരം രൂപയാണ് മാതാപിതാക്കള്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങാതെ 17-കാരന്‍ തോക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഗൗതംബുദ്ധ നഗറിലെ ഒരു യുവാവില്‍നിന്നാണ് ഇയാള്‍ നാടന്‍തോക്ക് വാങ്ങിച്ചത്. നാട്ടില്‍നിന്ന് ബസ് മാര്‍ഗമാണ് പ്രതി ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. കാളിന്ദികുഞ്ചില്‍ ബസിറങ്ങിയ ശേഷം ജാമിയയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു.

ജീവിതത്തില്‍ ഇത് രണ്ടാംതവണയാണ് താന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ വരുന്നതെന്ന് പ്രതി ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് തന്റെ ഏഴാം വയസിലാണ് ഇയാള്‍ ആദ്യമായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നത്. അടുത്തകാലത്തായി അതിതീവ്രവും വര്‍ഗീയപരവുമായ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ ചര്‍ച്ചകളിലും ഇയാള്‍ പങ്കാളിയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ എട്ടുമാസത്തിനിടെ ഇയാള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പുകളും വീഡിയോകളുമെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതില്‍ മിക്കവയും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങളടങ്ങിയതും മതവിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു. നിലവില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രതി സജീവമായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ താന്‍ ഒരു തികഞ്ഞ ദേശീയവാദിയാണെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞതെന്നും ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അഖില ഭാരത ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രസിഡന്റ് കമലേഷ് തിവാരിയുടെയും ചന്ദന്‍ ഗുപ്തയുടെയും കൊലപാതകങ്ങളില്‍ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. മതത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും താന്‍ തന്റെ കര്‍ത്തവ്യം നിറവേറ്റിയെന്നും ഇയാള്‍ ചോദ്യംചെയ്യലില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജാമിയയിലെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരേ 17-കാരന്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രതിയെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇയാള്‍ ബജ്‌റങ്ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡിന് മുമ്പില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ നിലവില്‍ 14 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

