മദ്രാസ് ഐ.ഐ.ടി. വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ സംശയം ഉന്നയിച്ച നിമിഷം മുതല്‍ ആ വാര്‍ത്തയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്നറിയാന്‍ ശ്രമിക്കാനും വിവരശേഖരണത്തിനുമായി പലതവണ ഐ.ഐ.ടിയില്‍ പോയി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോടും അധ്യാപകരോടും പോലീസുകാരോടും സംസാരിച്ചു. അതിന്റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

അതിനിടയിലാണ് പല ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകളിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രചാരണം കണ്ടത്. ഫാത്തിമ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് ആ പ്രചാരണങ്ങളുടെയെല്ലാം സത്ത. ഐ.ഐ.ടിയില്‍ ഫാത്തിമയെ തട്ടമിടാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല എന്നും ഫാത്തിമ എന്ന പേര് വേട്ടയാടാന്‍ കാരണമായി എന്നും പല പ്രൊഫൈലുകളിലും വായിച്ചു. വര്‍ഗീയമായ വിവേചനമാണ് മരണകാരണം എന്ന് ഫാത്തിമ എഴുതിവെച്ചിരുന്നു എന്ന് എഴുതിവെച്ച ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈല്‍ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതിവച്ചിട്ടില്ല എന്ന സത്യം അപ്പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ അങ്ങനെ എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല.

ഫാത്തിമ

ഐ.ഐ.ടിയില്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍, ഈ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഒരു മതപരമായ വേര്‍തിരിവ് ഫാത്തിമ നേരിട്ടതായി സഹപാഠികളില്‍നിന്നും മറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍നിന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുസ്ലിമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫാത്തിമ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ഈ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഈ വാദം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താനുള്ള ഏക മാര്‍ഗ്ഗം ബാപ്പയെ വിളിച്ച് കാര്യം തിരക്കുക എന്നതുമാണ്. വ്യക്തതതയ്ക്കായി ഫാത്തിമയുടെ ബാപ്പ ലത്തീഫിനെ വിളിച്ചു.

ബാപ്പ എന്താണ് കാരണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്?

അധ്യാപകരും സഹപാഠികളുമെല്ലാം കാരണക്കാരാണ്. സുദര്‍ശന്‍ പത്മനാഭന്‍ മാത്രമല്ല. മറ്റ് അധ്യാപകരുമുണ്ട്. കുറച്ച് സഹപാഠികളുമുണ്ട്. അവരുടെയെല്ലാം പേര് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അവള് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നെനിക്കുറപ്പാണ്. അവരത് നശിപ്പിച്ചു കാണും. ഞാനുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടായാല്‍പ്പോലും അവള്‍ ചെറിയ കുറിപ്പുകള്‍ എഴുതിവെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോള്‍ മരിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് എന്തായാലും എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എനിക്കുറപ്പാണ്. അവരത് നശിപ്പിച്ച് കാണും. ഫോണിലുള്ളത് അവര്‍ കണ്ടു കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതില്‍ സഹപാഠികളുമുണ്ടെന്നാണോ?

അതെ, അവര്‍ക്കൊന്നും പഠനത്തില്‍ എന്റെ മോളുടെ ഏഴയലത്ത് എത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അത് പ്രശ്‌നമായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങള്‍ എനിക്കറിയാം.

മുസ്ലിമായതു കൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്ന രീതിയില്‍ ഒരു പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വാപ്പച്ചിയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രചാരണം.

അങ്ങനെ ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതില്‍ ഇതും ഒരുപക്ഷേ കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ചിലര്‍ ഇത് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനൊന്നും ഞങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഞങ്ങള്‍ അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ല. ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാലറിയാം. ആ പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കൊന്നും ഞങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദികളല്ല. അങ്ങനെ ഞാന്‍ പറയില്ല. സുദര്‍ശന്‍ പത്മനാഭന്‍ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരധ്യാപകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിഷയവും അന്വേഷിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്.

എന്റെ പേര് പ്രശ്‌നമാണ് എന്ന് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞിരുന്നോ?

പേരിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ചെറിയ സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ പ്രചാരണം നടക്കുന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലല്ല അത്.

ഐ.ഐ.ടിയില്‍ തട്ടമിട്ട് നടക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നോ?

ഞങ്ങള്‍ യാഥാസ്ഥിതികരല്ല. അവള്‍ തട്ടമിടാറുമില്ല. അവിടെയെന്നല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോള്‍ പോലും തട്ടമിടാറില്ല. ഷാള്‍ കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്യാറ്. ആ പ്രചാരണം ശരിയല്ല. യാഥാസ്ഥിതികമായല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം.

ഈ കേസില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?

സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തണം. അതിന് ഏതറ്റം വരെയും ഞങ്ങള്‍ പോകും. ഞങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നാണിരിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെ ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടാകും എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ല. മോളില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ജീവിക്കുക. സുദര്‍ശന്‍ 101 ശതമാനം തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ 128 കുട്ടികള്‍ അവിടെനിന്ന് പഠനം നിര്‍ത്തിപ്പോയി. നിങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കണം, എന്താണ് കാരണമെന്ന്.

ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ തൃപ്തിയുണ്ടോ?

ചെന്നൈയില്‍ വന്നാലേ പറയാന്‍ പറ്റുള്ളു. നാളെ ഞങ്ങള്‍ അവിടേയ്ക്ക് വരും.

ശരി. നാളെക്കാണാം.

ബാപ്പ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഉമ്മയ്ക്കും ഇതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതല്ല പറയാനുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്ക് ആ കുടുംബം ഉത്തരവാദികളല്ല. ഐ.ഐ.ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നു വേണ്ടതും ചര്‍ച്ചയാവേണ്ടതുമായ വിഷയങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചുവിടാനേ ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു.

