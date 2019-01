കോഴിക്കോട്: മതവിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഹീര ഗ്രൂപ്പ് എം.ഡിയും ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിനിയുമായ നൗഹീര ഷെയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചിത് ഹീര ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബ്രാഞ്ച് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെയെന്ന് പോലീസ്. 2012 അവസാനമാണ് കോഴിക്കോട് ഇടിയങ്ങരയില്‍ നാലര സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് 2012 ആദ്യത്തില്‍ തന്നെ നിക്ഷേപകരില്‍നിന്ന് പണം തട്ടാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇതോടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ഗുഢാലോചനയുടെ മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ കൂടിയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

ഇസ്ലാമിക തത്ത്വമനുസരിച്ച്‌ പലിശ വാങ്ങുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് നിക്ഷേപകരെ ധരിപ്പിച്ച് വന്‍ ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നടത്തിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് സിനിമാക്കഥയെ പോലും വെല്ലുന്ന തരത്തിലായി മാറുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാസത്തില്‍ 3000 രൂപ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തട്ടിപ്പിന് സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമുഖരടക്കം ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

കോഴിക്കോട് മാര്‍ബിള്‍ കടയില്‍ ജോലിക്ക് വന്ന രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശി സുലൈമാന്‍ എന്നയാള്‍ വഴി സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെ ആരംഭിച്ച തട്ടിപ്പ് കോഴിക്കോട് ചെമ്മങ്ങാട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ മാത്രം എത്തിയത് രണ്ടര കോടിയില്‍ അധികം വരുന്ന തട്ടിപ്പ് കേസാണ്. സുലൈമാന്റെ ഭാര്യ തബ്‌സീന്‍ വഴി നിക്ഷേപകരുടെ വീട്ടില്‍ നേരിട്ടെത്തിയാണ് സ്ഥാപനം പണം ശേഖരിച്ചത്. പക്ഷെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായതിനാല്‍ കേസ് കോഴിക്കോട്ടു നിന്നില്ല. സംഭവം കേസിലേക്ക് പോവുന്നുവെന്ന് കണ്ടതോടെ സുലൈമാന്‍ സ്ഥലം വിട്ടതായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത് കൂടാതെയാണ് ഏകദേശം രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കോഴിക്കോട്ടു മാത്രം നടത്തിയത്.

രണ്ട് കോടി രൂപയില്‍ അധികമുള്ള തട്ടിപ്പ് കേസുകള്‍ ലോക്കല്‍ പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറണമെന്നും ഡി.ജി.പിയുടെ ഉത്തരവുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാനായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ മുമ്പാകെ വെച്ചതായി കേസന്വേഷിക്കുന്ന ചെമ്മങ്ങാട് സ്റ്റേഷന്‍ എസ്.ഐ എ.കെ ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഹൈദരാബാദും മഹാരാഷ്ട്രയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി അഞ്ഞൂറോളം പേര്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം. കേരളത്തിന് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സമാന സംഭവത്തില്‍ നൗഹീരയ്‌ക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. എന്നാല്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി മാത്രമാണ് ഇവര്‍ക്ക് ജാമ്യം നല്‍കിയത്. ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നു.

70 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട തലശ്ശേരി സ്വദേശി നൗഷാദ് നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് ആദ്യം ചെമ്മങ്ങാട് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടര്‍ന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ മുന്‍ നിര ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടക്കം നൗഹീരയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

തട്ടിപ്പു കഥയിലേക്കൊരു തിരിഞ്ഞ് നോട്ടം

പലിശ വാങ്ങുന്നത് ഹറാമാണെന്നും പകരം ലാഭവിഹിതം നല്‍കാമെന്നും നിക്ഷേപകരെ ബോധിപ്പിച്ചാണ് ഹീര ഗ്രൂപ്പ് തട്ടിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് വരെ നൗഹീര ഷെയ്ഖിന് ബ്രാഞ്ചുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. തികഞ്ഞ മത വിശ്വാസി എന്ന ലേബലില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് നീക്കിയപ്പോള്‍ നൗഹീരയ്ക്ക് വന്ന് ചേര്‍ന്നത് കോടികളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങള്‍. ഇതിനിടെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ മഹിള എംപവര്‍മെന്റ് പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനവും തുടങ്ങിയതോടെ നൗഹീര രാഷ്ട്രീയക്കാരുടേയും മുഖ്യ അതിഥിയായി.

Content Highlights: Heera Group Chairman Nowhera Shaik Deciet Statrted Before Their Branch in Kozhikode