ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രശസ്ത ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍ മാല ലഖാനിയും(53) വേലക്കാരനും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം പുതിയ വഴിത്തിരിവില്‍. ജയില്‍ നിന്നും മാല തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ ആളാവാണ് മാലയെ കൊന്നതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി മാലയുടെ സഹോദരി രംഗത്തെത്തി. ഡല്‍ഹിയിലെ വസന്ത് കുഞ്ചിലുള്ള വസതിയില്‍ ബുധനാഴ്ച്ച രാത്രിയോടെയാണ് മാലയെയും വീട്ടുവേലക്കാരനെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് രാത്രി 8.15 ന് മാല തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നതായും സഹോദരി ആരതി ശര്‍മ്മ വ്യക്തമാക്കി. 9.50 ന് തങ്ങള്‍ വീണ്ടും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ബിഗ്‌ബോസ് കണ്ട ശേഷം തന്റെ മകളോട് സംസാരിക്കാനായി മാല വീണ്ടും വിളിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് മാലയുടെ ഫോണ്‍കോള്‍ വന്നില്ല.

കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറായ മാലയുടെ തയ്യല്‍കാരന്‍ രാഹുല്‍ അന്‍വര്‍(24), ബന്ധു റഹ്മത്ത് (24), സുഹൃത്ത് വാസിം (25) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ബന്ധുക്കള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കളും മാലയെ മീനു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും ആരതി പറയുന്നു. അറസ്റ്റിലായ രാഹുല്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ 2017ല്‍ ജയിലില്‍ ആയിരുന്നു. ജയിലില്‍ നിന്നും മാലയാണ് രാഹുലിനെ പുറത്തിറക്കിയത്. രാഹുലിനെ മാല ബച്ചാ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്നും ആരതി പറയുന്നു.

അതേ രാഹുല്‍ ആണ് മാലയെ കൊന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും ആരതി പറഞ്ഞു. മാല രാഹുലിന് ബൈക്ക് വാങ്ങി നല്‍കിയതായി ആരതിയുടെ ഭര്‍ത്താവും വ്യക്തമാക്കി.

പോലീസ് മാലയുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോള്‍ വീടിനകത്ത് രക്തം തളംകെട്ടി നിന്നിരുന്നു. 18 ല്‍ അധികം മുറിവുകള്‍ ഇരുവരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകശേഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ്‌ പ്രതികള്‍ മൂവരും വീട്ടില്‍ നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞത്. രാത്രി 10 നും 11.30 നും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

വ്യാഴാഴ്ച്ച ഉച്ചയോടെ പ്രതികള്‍ മൂവരും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി തങ്ങളാണ് മാലയെ കൊന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

തയ്യല്‍ കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കമാണ് മാല ലഖാനിയുടെയും വേലക്കാരന്‍ ബഹദൂറിന്റെയും ജീവനെടുത്തത്.

