തൃശ്ശൂർ: കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂരിന് കളങ്കമായി തുടർച്ചയായ കൊലപാതകങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസത്തിനിടെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി എട്ട് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പഴയന്നൂരിലാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകം കൂടി അരങ്ങേറിയത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പഴയന്നൂർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കൊലപാതകമാണിത്.

കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി റഫീഖിനെ(32)യാണ് തിങ്കളാഴ്ച പഴയന്നൂരിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. റഫീഖിന്റെ സുഹൃത്ത് പാലക്കാട് സ്വദേശി ഫാസിലിനും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.

ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളുടെ കുടിപ്പകയും വ്യക്തിവൈരാഗ്യവുമാണ് മിക്ക കൊലപാതകങ്ങളുടെയും കാരണം. ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലായിരുന്നു നേരത്തെ ഗുണ്ടാ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പട്ടാപ്പകലാണ് വെട്ടും കൊലയും. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് അന്തിക്കാട്ട് കൊലക്കേസ് പ്രതിയെ കാറിടിപ്പിച്ച ശേഷം വെട്ടിക്കൊന്നത്. സിനിമാരംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്നരീതിയിലായിരുന്നു ഈ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം. നട്ടെല്ലിന് ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച യുവാവ് അടക്കമുള്ളവരാണ് അന്തിക്കാട് കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതികൾ. ഓരോ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷവും പോലീസ് ചടുലവേഗത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമങ്ങൾ തടയാനാകുന്നില്ലെന്നത് പോരായ്മയാണ്. അമ്പിളിക്കലയിൽ റിമാൻഡ് പ്രതി കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് ക്രൂരമർദനം കാരണമാണെന്നതും ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് കളങ്കമായി.



ഒക്ടോബർ ഒന്ന്- ഷമീറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം

കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ തിരുവനന്തപുരം പള്ളിമുക്ക് പള്ളിക്കുന്നിൽ ഷെമീർ റിമാൻഡിലിരിക്കെ മരിച്ചതാണ് ആദ്യ സംഭവം. തലയ്ക്കേറ്റ ക്ഷതംമൂലമാണ് മരണമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. ശരീരത്തിൽ 40 മുറിവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായവരെ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് താമസിപ്പിക്കുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ അമ്പിളിക്കല ഹോസ്റ്റലിൽ വച്ച് ജയിൽ ജീവനക്കാർ മർദിച്ചെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. നാല് ജീവനക്കാർ കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപസ്മാരത്തെ തുടർന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റെന്നാണ് ജയിൽ അധികൃതർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പറഞ്ഞത്.

ഒക്ടോബർ നാല്- ഡോ. സോന കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

കുരിയച്ചിറയിൽ സുഹൃത്തിന്റെ കുത്തേറ്റാണ് വനിതാ ഡോക്ടറായ കൂത്താട്ടുകുളം സ്വദേശിനി സോന മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 28-നാണ് ഡോക്ടർക്ക് കുത്തേറ്റത്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിച്ചു. മഹേഷ് എന്നയാൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ അറസ്റ്റിലായി. സോനയുടെ സുഹൃത്താണ് മഹേഷ് എന്നാണ് പോലീസ് നൽകിയ വിവരം. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതക കാരണം.

ഒക്ടോബർ നാല്- സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സനൂപിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

സി.പി.എം. പുതുശേരി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി.യു. സനൂപിനെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണു കുന്നംകുളത്ത് വെട്ടിക്കൊന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമെന്നു സി.പി.എം. ആരോപിക്കുന്ന കേസിൽ വ്യക്തിപരമായ തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പ്രാഥമികാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്.

ഒക്ടോബർ ആറ്- രാജേഷിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

വാടകവീട്ടിൽ സുഹൃത്തിനൊപ്പം താമസിച്ച രാജേഷിനെ (48) മരിച്ചനിലയിൽ കാണുകയായിരുന്നു. എട്ടാം തീയതിയാണ് സുഹൃത്ത് അരുൺ അറസ്റ്റിലായത്. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തതിലെ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലെത്തിയതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

ഒക്ടോബർ ഏഴ്- പോക്സോ കേസ് പ്രതിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു

പോക്സോ കേസിൽ പരോളിലിറങ്ങിയ പഴയന്നൂർ എളനാട് തിരുമണി സതീഷിനെ വെട്ടേറ്റു മരിച്ചനിലയിൽ അയൽവാസിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ കാണുകയായിരുന്നു. വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് കാരണം. സുഹൃത്തായ ശ്രീജിത്തിനെ അന്നുതന്നെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

ഒക്ടോബർ ഒമ്പത്- നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോൾ കുത്തേറ്റു

ഒല്ലൂർ സ്വദേശി ശശിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 29-ന് രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കുത്തേറ്റത്. വളർത്തുനായയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഒമ്പതിന് രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. ബന്ധുവടക്കം അഞ്ചുപേർ അറസ്റ്റിലായി.

ഒക്ടോബർ 10- കാറിടിപ്പിച്ച് വെട്ടിക്കൊന്നു

അന്തിക്കാട് വെച്ചാണ് നിധിൽ എന്ന യുവാവിനെ ഒരു സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നത്. കാറിൽ വന്നപ്പോൾ എതിരേ വന്ന ഗുണ്ടാസംഘം കാറിടിപ്പിച്ച ശേഷം പുറത്തിറക്കി വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അന്തിക്കാട് ആദർശ് വധക്കേസിലെ എട്ടാംപ്രതിയായിരുന്നു നിധിൽ. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഒക്ടോബർ 12- പഴയന്നൂരിൽ വെട്ടിക്കൊന്നു

ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പഴയന്നൂരിൽ റഫീഖ് എന്ന യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത്. സുഹൃത്ത് ഫാസിലിനും വെട്ടേറ്റു. ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ റഫീഖും പാലക്കാട് സ്വദേശി ഫാസിലും പഴയന്നൂരിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു. റഫീഖ് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നാണ് വിവരം.

Content Highlights:eight murder cases reported in thrissur on last 12 days