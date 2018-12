ഇടുക്കി: സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ലഹരിക്കടത്ത് നടക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലൂടെ. പിടിയിലാകുന്നവരില്‍ ഏറെയും മറ്റു ജില്ലകളില്‍നിന്നുള്ള യുവാക്കളും വിദ്യാര്‍ഥികളും. പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള 240 പേരാണ് ഈ വര്‍ഷം മാത്രം എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും കഞ്ചാവ് കടത്തിനാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഉടുമ്പന്‍ചോല എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസിലും റേഞ്ച് ഓഫീസിലുമായി ഈ വര്‍ഷം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 109 കഞ്ചാവ് കേസുകളാണ്. ഇതില്‍ അറസ്റ്റിലായ 72 പേര്‍ 18-25 പ്രായമുള്ളവരാണ്. കമ്പംമെട്ട്, ബോഡിമെട്ട്, ചിന്നാര്‍, കുമളി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളില്‍ 68 കേസുകളിലായി 109 പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഇതില്‍ 75 ശതമാനം പേരും യുവാക്കളും വിദ്യാര്‍ഥികളും.

പ്ലസ് ടു തലത്തിലാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൂടുതലും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നത്. ബിരുദ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്ഗുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായുമാണ് കാണുന്നതെന്ന് നാര്‍ക്കോട്ടിക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് സി.ഐ ശശികുമാര്‍ പറയുന്നു. 'താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭിക്കുമെന്നതിനാലാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയില്‍ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം കൂടുന്നത്.'

'വലിച്ചുതുടങ്ങിയ ശേഷം പിന്നീട് അതിനുള്ള പണം കിട്ടാതെവരുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അറിയാതെ തന്നെ കാരിയര്‍മാരായി മാറുകയാണ്. തുടക്കത്തില്‍ പിടിക്കപ്പെടാതാകുമ്പോള്‍ വന്‍തോതിലുള്ള കഞ്ചാവ് കടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു' -ശശികുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയില്‍ പിടിയിലാകുന്നവരില്‍ എല്ലാ ജില്ലക്കാരുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നാര്‍ക്കോട്ടിക്ക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 11 കേസുകളിലെ 14 പ്രതികള്‍ക്കും പ്രായം 22 വയസില്‍ താഴെയാണ്. ഇടുക്കിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 440 കേസുകളില്‍ 240 എണ്ണത്തിലും പ്രതികളുടെ പ്രായവും 25 വയസില്‍ താഴെയാണ്. ആഡംബര കാറുകളും ബൈക്കുകളുമാണ് കഞ്ചാവ് കടത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

Content Highligh: drug addiction in plus two students among Idukki