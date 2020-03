കണ്ണൂര്‍: സംസ്ഥാനത്തെ 55 ജയിലുകളിലും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. ഏപ്രില്‍ പകുതിവരേക്കുള്ള അരിയും മറ്റും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കറിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ക്ഷാമമുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും മെനു പ്രകാരം ചോറിന് മീന്‍കറിയാണ്. ശനിയാഴ്ച ആട്ടിറച്ചിയും. മീന്‍പിടിക്കാന്‍ പോകുന്നതും മീന്‍ ലേലവും നിരോധിച്ചതോടെ ചൊവ്വാഴ്ചയോടെത്തന്നെ മീന്‍ കിട്ടാതായി. ബുധനാഴ്ച മീന്‍കറി ഇല്ലാതെയാവും മിക്ക ജയിലുകളിലും ഉച്ചഭക്ഷണം. കര്‍ണാടകത്തില്‍നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍നിന്നും പച്ചക്കറി വണ്ടികളൊന്നുമെത്താത്തതിനാല്‍ പച്ചക്കറിക്കും ക്ഷാമമായി. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജയിലിലുമായി എണ്ണായിരത്തോളം തടവുകാരാണുള്ളത്.

