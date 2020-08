ബെംഗളൂരു: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായ ലഹരി കടത്തുസംഘം സിനിമാ മേഖലകളിലുള്ളവർക്കും ലഹരിവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മൊഴി നൽകിയതോടെ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിനൊരുങ്ങി നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻ.സി.ബി.).

സിനിമാ രംഗവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സീരിയൽ-ടി.വി. താരമായിരുന്ന അനിഘയാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയത്. ഇവർക്കൊപ്പം പിടിയിലായ മലയാളികളായ മുഹമ്മദ്, അനൂപ്, റിജേഷ് രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ അനിഘയുടെ കീഴിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്.

നഗരത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സംഗീതജ്ഞന്റെയും ചില സിനിമാതാരങ്ങളുടെയും പേരുകൾ അനിഘ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുമായി അടുത്തബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നവരെക്കുറിച്ചും എൻ.സി.ബി. അന്വേഷിച്ചുവരുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നാണ് ഇവർ ലഹരിമരുന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയിരുന്നത്. ബിറ്റ്കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ നടന്നിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനിഘയെ തുടർച്ചയായി 12 മണിക്കൂറോളമാണ് എൻ.സി.ബി. ചോദ്യംചെയ്തത്.

നഗരത്തിലെ പ്രമുഖ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ, 2015-ലാണ് ഇവർ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗവും വിതരണവും തുടങ്ങിയത്. നഗരത്തിലെ ഡാൻസ് പാർട്ടികളിൽ ലഹരിവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ടാണ് തുടക്കം. പിന്നീട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമായി ചേർന്ന് വിതരണ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

വിദേശത്തുനിന്നു ലഹരിമരുന്നുകൾ എത്തിച്ച് നഗരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൊച്ചി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അനൂപ് (39), പാലക്കാട് സ്വദേശി റിജേഷ് രവീന്ദ്രൻ (37), ബെംഗളൂരു സ്വദേശി ഡി. അനിഘ (24) എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പിടികൂടിയത്. അനിഘയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലഹരിമരുന്നുകളുടെ ഇടപാടുകൾ നടന്നിരുന്നത്. മുഹമ്മദ് അനൂപും റിജേഷുമാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഹരിമരുന്നുകൾ എത്തിച്ചുനൽകിയിരുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 21-നാണ് കല്യാൺ നഗറിലെ താമസ്ഥലത്തുനിന്ന് അനൂപ് പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ താമസസ്ഥലത്ത് നിരന്തരം ആളുകളെത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ എൻ.സി.ബി.യെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അനൂപിനെ പിടികൂടി ചോദ്യംചെയ്തതോടെ റിജേഷിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. തുടർന്നാണ് സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അനിഘയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയത്. 96 എം.ഡി.എം.എ. ഗുളികളും 180 എൽ.എസ്.ഡി. സ്റ്റാമ്പുകളുമാണ് ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.

ബെംഗളൂരുവിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്ജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ലഹരികടത്തുസംഘങ്ങൾ സിനിമാ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ലഹരിമരുന്നുകൾ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളാണ് ഓരോമാസവും സംഘം നടത്തിയിരുന്നത്.

ലഹരിയുപയോഗത്തിൽ തുടങ്ങി വിതരണക്കാരായിമാറിയവരാണ് അനൂപും റിജേഷും. അനിഘ വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. നേരത്തേ ജർമനിയിൽനിന്ന് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ നൽകി ലഹരിമരുന്ന് വാങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ മലയാളിയായ കെ. റഹ്മാനും പിടിയിലായിരുന്നു.

