ഒരു കാലത്ത് നല്ല ഓര്‍മകളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ, നാളുകളായിരുന്നു ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥിക്കും അവന്റെ സ്‌കൂള്‍ കാലം. ഒരു പാട് ഇഷ്ടങ്ങളുടെ, സൗഹൃദങ്ങളുടെ, സര്‍ഗവാസനകളുടെ, അഭിമാനത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ദിനങ്ങള്‍. പക്ഷെ കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് മാസക്കാലത്തെ വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലേക്ക് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോള്‍ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാതായിരിക്കുന്നു അവരുടെ സ്‌കൂള്‍കാലം.

വിദ്യാലയങ്ങളേയും വിദ്യാര്‍ഥികളേയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചുറ്റിപ്പറക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയകള്‍ ഇന്ന് സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്തെ സ്ഥിരം വില്ലന്‍മാരാണ്. ഇവരുടെ കഴുകന്‍ കണ്ണുകള്‍ സ്‌കൂള്‍ തുറക്കാനാവുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും സജീവമാകുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയാണ് എക്‌സൈസ് അധികൃതരും പോലീസും. ഇവരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവുമെന്ന ആശങ്കയിലും.

കേട്ടു പരിചയമുള്ള ഉന്മാദാവസ്ഥ, സമപ്രായക്കാരുടെ പ്രേരണ, ബോറടി മാറ്റാന്‍, വിഷാദം മാറ്റാന്‍, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മറക്കാന്‍, ക്ഷീണം മാറ്റാന്‍, അധികമായി ലഭിക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നടക്കുന്നവര്‍. എന്നിങ്ങനെ ലഹരിവസ്തുക്കളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറാന്‍ നിരവധിയാണ് കാരണങ്ങള്‍.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ സ്‌കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വില്‍പ്പനയിലും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന കേസിലും ഉണ്ടായ വര്‍ധനവ് അത്ര ചെറുതായി തള്ളിക്കളയേണ്ടെന്നാണ് എക്സൈസ് അധികൃതരും പോലീസും നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. മാത്രമല്ല വലിയ തോതില്‍ വര്‍ധിച്ച് വന്ന ദുരൂഹ മരണങ്ങളുടെയെല്ലാം പിന്നില്‍ ലഹരിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നുവെന്ന വിവരവും പോലീസ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്നു.

ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി മാത്രമല്ല ലഹരി വില്‍പ്പനക്കാരായി പോലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം പലപ്പോഴും സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വീട്ടില്‍ നിന്നും തന്നെയുണ്ടാവുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അധികൃതര്‍. പുതിയ കാലത്ത് കുടുംബസംവിധാനത്തിലുണ്ടായ വലിയ മാറ്റവും, രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും വിദ്യാര്‍ഥികളെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിലേക്കെത്തിക്കുന്നതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനശ്ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടേയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി എക്‌സൈസ് അധികൃതര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യം വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിക്കാം

സ്‌കൂള്‍ തുറക്കുമ്പോള്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ പാഠങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നതിനപ്പുറം അവരെ ആദ്യം കൃത്യമായി പഠിക്കാന്‍ തയ്യാറാവണമെന്ന് കോഴിക്കോട് എക്‌സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആയ ആര്‍.ഗിരീഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒരു കുട്ടി സ്‌കൂളിലെത്തി ഒരു മാസം കൊണ്ടു തന്നെ അവരെ കൃത്യമായി പഠിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കാവും. എന്നാല്‍ പലരും ഇതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല. പലതരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്‌കൂളിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ഓരോ കുട്ടികളും. ലഹരിക്കടിമപ്പെടുന്നവരില്‍ പലരും താളം തെറ്റിയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. മാതാപിതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ടോ മറ്റ് കാരണങ്ങള്‍ മൂലമോ കുടുംബത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ ഒറ്റപ്പെടാറുണ്ട്. അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനും അതിനുള്ള പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനും വിദ്യാര്‍ഥികളെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പകരം പാഠങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിലേക്ക് മാത്രമായി അദ്ധ്യാപനം ഒതുങ്ങിപ്പോവുന്ന കാഴ്ച പലപ്പോഴായി സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായുള്ള സൗകര്യമായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാണുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും പലതിന്റേയും സൂചനയാണ്. ഇത് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുക. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുതല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുമുണ്ടാവണം. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, കേട്ടു പരിചയമുള്ള ഉന്മാദാവസ്ഥ, സമപ്രായക്കാരുടെ പ്രേരണ, ബോറടി മാറ്റാന്‍, വിഷാദം മാറ്റാന്‍, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ മറക്കാന്‍, ക്ഷീണം മാറ്റാന്‍, അധികമായി ലഭിക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നടക്കുന്നവര്‍. എന്നിങ്ങനെ ലഹരിവസ്തുക്കളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറാന്‍ നിരവധിയാണ് കാരണങ്ങള്‍. തുടക്കത്തിലേ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഈ ആപത്കരമായ ദുശ്ശീലത്തില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുമ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ നമ്മള്‍ ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്തിയേ മതിയാവൂ

രക്ഷിതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് വലിയ പങ്കാണ് പാരന്റിങിനുളളത്. അതിലെ പാളിച്ച കുട്ടികളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ തന്നെ അപകടാവസ്ഥയിലാക്കും. ലഹരിമരുന്നിന്റെയും മയക്ക് മരുന്നിന്റെയും പിടിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും പാരന്റിംഗിലെ പാളിച്ചകള്‍ തന്നെയാണ്. താന്‍ എങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാവാകണം എന്ന ധാരണ ഓരോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കുടുംബത്തിനകത്ത് മദ്യം അല്ലെങ്കില്‍ ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് ആദ്യം തടയിടണം. തങ്ങള്‍ ആദരിക്കുന്നവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സമൂഹത്തില്‍ എന്തോ വലിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന തോന്നല്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുണ്ടാവുന്നു. ഇതിന് പുറമെ അച്ഛനും അമ്മയും പുതു തലമുറ ജോലിക്കാരായുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്നുമെത്തുന്ന കുട്ടികളും ലഹരിയുടെ വഴികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നതും വസ്തുതയാണ്. ജോലിത്തിരക്ക് കാരണം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോലുമോ സമയമില്ലാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഏറെയാണ്. പകരം ആവശ്യത്തിലധികം പോക്കറ്റ് മണി കൊടുത്ത് ഇതിനെ മറികടക്കുന്നവരാണ് പലരും. പക്ഷെ ഇത് ഗുണത്തേക്കാള്‍ ഏറെ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. പത്താംക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് ദിവസം 500 രൂപയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആരും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല.

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും തെറ്റ് ചെയ്യും

എന്റെ കുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാന്‍ അവനെ അങ്ങനെയാണ് വളര്‍ത്തിയത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പത്തില്‍ ചെന്ന് ചാടിയ ശേഷം രക്ഷിതാക്കളെ വിളിപ്പിച്ചാല്‍ മിക്ക രക്ഷിതാക്കളുടെയും പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കൗമാരവും യുവത്വവും വലിയ തോതില്‍ മാറിപ്പോയെന്നും തന്റെ കുട്ടി ഏത് നിമിഷവും വഴിമാറിപ്പോവാമെന്ന ചിന്ത എല്ലാ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പണമായാലും ബൈക്കായാലും വിലകൂടിയ മൊബൈല്‍ ഫോണായാലും കുട്ടികള്‍ പറയുമ്പോള്‍ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നടത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു നൂതന പാരന്റിംഗ് സംവിധാനം മാറിയേ മതിയാവൂ. പണം കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാല്‍ തങ്ങളുടെ കടമ നിര്‍വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്രം അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലാത്തെ എന്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ആദ്യം നമ്മള്‍ തന്നെയാണ് മാറേണ്ടത്.

ലക്ഷണങ്ങള്‍ പലതരം

സ്‌കൂളില്‍ ക്ലാസുകള്‍ മുടങ്ങുക, സ്‌കൂളില്‍ പോവുകയാണെന്ന ഭാവത്തില്‍ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോവുക, കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ നിന്നോ, വസ്ത്രങ്ങള്‍, മുറി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നോ സിഗററ്റിന്റെയോ പുകയുടെയോ മണം വരിക, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങള്‍. ദേഷ്യം, അമര്‍ഷം, പൊട്ടിത്തെറി, നിരാശ എന്നിവ അനിയന്ത്രിതമാവുക. വിക്കല്‍, സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ തപ്പിത്തടയല്‍ ഭക്ഷണത്തോട് പെട്ടെന്ന് അമിതമായ ആര്‍ത്തി അല്ലെങ്കില്‍ താല്‍പര്യമില്ലായ്മ എന്നിവ ഉണ്ടാവുക. ആവശ്യങ്ങള്‍ ഏറിവരിക, ആവശ്യത്തിന് പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ചോദിക്കാതെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുക, പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ മുറിയിലോ ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പണം കാണപ്പെടുക, ചോദിച്ചാല്‍ കള്ളം പറയുക. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുമ്പോള്‍ കാണാതെ പോവരുത്.

വിമുക്തി ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ ലഹരിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട് പോവുന്നവരെ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓരോ ജില്ലയിലുമുണ്ട് ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്ററുകള്‍. ബീച്ച് ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മാനിസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധന്‍, രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍, രണ്ട് നഴ്‌സുമാര്‍ എന്നിവരെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുന്ന 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തുക്കുന്നതാണ് ഇവിടേയുള്ള ഡീ അഡിക്ഷന്‍ സെന്റര്‍. ലഹരിയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയ സാഹചര്യം കണ്ടെത്തി അവരെ നിരന്തരമായി പിന്തുടര്‍ന്ന് സാധാരണ നിലയില്‍ എത്തും വരെ ഇവിടേയുള്ളവര്‍ കൂടെ നില്‍ക്കും. ചികിത്സാ വിവരങ്ങള്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.



പുതു തലമുറയുടെ തലയ്ക്ക് മുകളില്‍ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയകളെ തുരത്താനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ് എക്‌സൈസും പോലീസും. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയ്ക്ക് സ്‌കൂള്‍ പരിസരത്തിന്റെ നൂറ് മീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ പരിശോധിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കല്‍ വില്‍ക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. മാത്രമല്ല സ്‌കൂളുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക കൗണ്‍ലിംഗ് സെന്റര്‍ ഒരുക്കാനും ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നിരന്തരം മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

Content highlights: Back To School No To Drugs