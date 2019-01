ആലുവ പുഴയില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ആന്‍ലിയ എന്ന യുവതി ഇന്നു മലയാളികളുടെ നോവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹ നാളിലെ വിശേഷങ്ങള്‍ വായിക്കുമ്പോള്‍

ആന്‍ലിയ പിതാവ് ഹൈജിനസിനൊപ്പം വിവാഹ നാളില്‍ പാടിയ മിനുങ്ങും മിന്നാമിനുങ്ങേ എന്ന ഗാനം നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന്റെ സത്കാര വേദിയില്‍ വെച്ചാണ് ആന്‍ലിയ പിതാവിനൊപ്പം പാടിയത്. ചിരിച്ചുല്ലസിച്ച് വിവാഹത്തെ ആഘോഷ പൂര്‍വ്വം വരവേറ്റവളുടെ മൃതദേഹമാണ് ആലുവപ്പുഴയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

ഓഗസ്റ്റ് 25നാണ് തൃശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ആന്‍ലിയയെ കാണാതാകുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് മൃതദേഹം ആലുവ പുഴയില്‍ കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് മകളുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് പിതാവ് നല്‍കിയ പരാതിയാണ് ജസ്റ്റിന്റെ കീഴടങ്ങലിലേക്കും ആന്‍ലിയയുടെ നരക ജീവിതത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശാന്‍ ഇടയായത്. വരച്ച ചിത്രം കൂടി പുറത്തു വന്നതോടെ ആന്‍ലിയയുടെ മരണത്തില്‍ ജസ്റ്റിന്റെ കുടുംബത്തിനും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് ശക്തിയേറുകയാണ്.

ലക്ഷങ്ങള്‍ ചിലവഴിച്ചാണ് പിതാവ് ഹൈജിനസ് ഏകമകളുടെ വിവാഹം നടത്തിയത്. 70 പവനോളം ആഭരണങ്ങള്‍ മകള്‍ക്ക് വിവാഹ നാളില്‍ നല്‍കിയിരുന്നെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

Content Highlight: Anliya singing song on her wedding day with Father