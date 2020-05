ഹൈദരാബാദ്: നടുറോഡില്‍ പോലീസുകാരും ഡോക്ടറും തമ്മിലുണ്ടായ 'ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ' വീഡിയോ വൈറലായതോടെ ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ വിവാദം കത്തുന്നു. മാസ്‌ക് ഇല്ലെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്ടര്‍ കെ.സുധാകറിനെ സര്‍ക്കാര്‍ മനഃപൂര്‍വ്വം ദ്രോഹിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് തെലുങ്കുദേശം പാര്‍ട്ടി രംഗത്തെത്തി.

മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. ജഗന്‍മോഹന്‍ റെഡ്ഡി ഏകാധിപതിയെപോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാരിന്റെ വീഴ്ചകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം പ്രശ്‌നത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണെന്നും ടി.ഡി.പി. നേതാവ് അനിത ആരോപിച്ചു. ഡോക്ടര്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉത്തരവാദിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം തള്ളി വൈ.എസ്.ആര്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവും രംഗത്തെത്തി.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഡോക്ടറും പോലീസുകാരും തമ്മില്‍ നടുറോഡില്‍ കൊമ്പുകോര്‍ക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചത്. പോലീസുകാര്‍ക്കെതിരേ ഡോക്ടര്‍ അസഭ്യം പറയുന്നതും ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസുകാര്‍ കൈകള്‍ കെട്ടി വലിച്ചിഴക്കുന്നതും വീഡിയോകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ദളിതരെ കൊന്നൊടുക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പോലീസുകാര്‍ പണിയെടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ ആരോപണം. അതേസമയം, റോഡില്‍ ബഹളംവെച്ച് പോലീസുകാര്‍ക്ക് നേരേ തട്ടിക്കയറി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറഞ്ഞു.

അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണെന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നത്. പോലീസിനെതിരേ അസഭ്യം പറഞ്ഞ അയാളെ ആദ്യം സമാധാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ വീണ്ടും അസഭ്യം പറയുന്നത് തുടര്‍ന്നു. ഷര്‍ട്ട് വലിച്ചുകീറി റോഡില്‍ കുത്തിയിരുന്നു. ഇത്രത്തോളം പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കിയതിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാല്‍ ഡോക്ടറെ കിങ് ജോര്‍ജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും വിശാഖപട്ടണം പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ആര്‍കെ മീന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തെന്നും അതേസമയം, ഡോക്ടറെ മര്‍ദിച്ച പോലീസുകാരനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തെന്നും പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.

This is Dr. Sudhakar who was suspended for complaining about lack of N-95 masks. Police thrashed him and tied his hands behind his back.The most brutal art anyone can ever create.#JusticeForDrSudhakar pic.twitter.com/frzeKrfidn https://t.co/0xytACFqpT