പോര്‍ട്ട്‌ബ്ലെയര്‍: ആന്‍ഡമാനിലെ സെന്റിനല്‍ ദ്വീപില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശി ജോണ്‍ അലന്‍ ചൗവിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലംകണ്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സര്‍ക്കാര്‍ അധികൃതരും സെന്റിനല്‍ ദ്വീപിന് സമീപം നിരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അക്രമസാധ്യത ഭയന്ന് തിരികെമടങ്ങി. ഇതോടെ ജോണിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വിഫലമാവുകയായിരുന്നു.

വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായാണ് പോലീസ് ബോട്ടുകള്‍ സെന്റിനല്‍ ദ്വീപിന് സമീപത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ദ്വീപിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ബൈനോക്കുലറിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചശേഷം ദ്വീപിലിറങ്ങാനാകുമോ എന്നത് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യാത്ര. എന്നാല്‍ കടലില്‍ പോലീസ് ബോട്ടുകളെ കണ്ട ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍ അമ്പും വില്ലുമായി അണിനിരക്കുകയായിരുന്നു. കുന്തങ്ങളും അമ്പും വില്ലും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഗോത്രവര്‍ഗക്കാര്‍ ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ അക്രമിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നില്ലെന്നും ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബാര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പോലീസ് ദീപേന്ദ്ര പഥക്ക് പറഞ്ഞു. സെന്റിനല്‍ ദ്വീപ് സമൂഹം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളവരാണെന്നും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്കാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, കൊല്ലപ്പെട്ട ജോണിന്റെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നതില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടി നല്‍കുന്നില്ല. നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണെന്നും, സെന്റിനലുകളെ വിശദമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഉദ്യോസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്. നേരത്തെ, ചില നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തേങ്ങയും പഴവുമെല്ലാം സമ്മാനമായി നല്‍കി സെന്റിനല്‍ ദ്വീപില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതൊന്നും നിലവില്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. 2006ല്‍ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുക്കാനായിരുന്നില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലും മറിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.

Content Highlights: andaman sentinel islands murder, police trying to recover john allen chau body from island