തിരുവനന്തപുരം: യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ പിടിയിലായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ദന്ത ഡോക്ടർ വിചിത്രമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയെന്ന് പോലീസ്. സഹോദരിയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള യുവതിയുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം തകർക്കാനും വിവാഹമോചനം നേടിയ ശേഷം ഇവരുടെ സംരക്ഷകനാകാനുമാണ് ദന്ത ഡോക്ടർ വ്യാജ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

സുഹൃത്തും സീരിയൽ നടനുമായ ജസീർ ഖാനെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ദന്ത ഡോക്ടർ നിയോഗിച്ചത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന്റെയും മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെയും മൊബൈൽ നമ്പറുകളും നൽകി. മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതോടെ യുവതിയെ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇതോടെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് വിവാഹമോചനം നേടുമെന്നും ഇയാൾ കരുതി. അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളായ യുവതിയെ ഇതിനുശേഷം തന്റെ സംരക്ഷണയിലാക്കാമെന്നതിനപ്പുറം മോശം ഉദ്ദേശ്യവും പ്രതിക്കുണ്ടായിരുന്നതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം സഹോദരിയെപ്പോലെ കാണേണ്ട യുവതിയോട് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയ ഡോക്ടർ ഒരു സൈക്കോയാണെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം.

വ്യാജ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേസംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകാനും യുവതിക്കൊപ്പം ഇയാളുമുണ്ടായിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും യുവതിയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും തന്ത്രപൂർവം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ദന്ത ഡോക്ടർക്കൊപ്പം സീരിയൽ നടനായ ജസീർ ഖാൻ, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരാണ് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായത്. നേരത്തെ മൊബൈൽ സിം ഏജൻസിയും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയും നടത്തിയിരുന്ന ശ്രീജിത്താണ് ജസീർ ഖാന് മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ സിം കാർഡ് എടുത്ത് നൽകിയത്. ഈ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണിൽനിന്നാണ് ജസീർ ഖാൻ യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനും ബന്ധുക്കൾക്കും അയച്ചുനൽകിയത്. സിം കാർഡിനൊപ്പം നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടേതായതിനാൽ എളുപ്പം പിടിക്കപ്പെടില്ലെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ മൊബൈൽ കമ്പനിയിൽനിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ തേടിയ പോലീസ് സംഘം ശ്രീജിത്തിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സിം കാർഡ് നൽകിയ ശ്രീജിത്ത് പിടിയിലായതോടെ പോലീസിനും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. ഒട്ടം വൈകാതെ മറ്റു രണ്ട് പേരെയും പോലീസ് സംഘം പിടികൂടി.

തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് അസി. കമ്മീഷണർ പ്രതാപൻ നായരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു കേസിന്റെ അന്വേഷണം. ഫോർട്ട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാകേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

