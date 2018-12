കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി ഉരുവച്ചാലില്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് എഡിറ്റര്‍ വിനോദ്ചന്ദ്രനെയും ഭാര്യയെയും ആക്രമിച്ച് വീട് കവര്‍ച്ച ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതി മുഹമ്മദ് ബിലാലിനെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് സാഹസികമായി. ബംഗ്ലാദേശികളായ കവര്‍ച്ചാസംഘത്തിലെ അംഗമായ ബിലാലിനെയും കൊണ്ട് കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പോലീസ് സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കണ്ണൂരിലെത്തും.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഡല്‍ഹി സീമാപുരിക്കടുത്തുവെച്ചാണ്‌ കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി പോലീസ് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍ പ്രദീപന്‍ കണ്ണിപ്പൊയില്‍ എ.എസ്.ഐ രാജീവന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ബിലാലിനെ പിടിച്ചത്. കണ്ണൂരിലെ കൊള്ളയില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തയാളും എന്നാല്‍ കണ്ണൂരില്‍ കവര്‍ച്ച നടത്തിയ സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളയാളുമായ ഒരാള്‍ നല്‍കിയ വിവരമനുസരിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. വിവരം നല്‍കിയയാളെ നേരത്തെ സംശയിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പങ്കാളിയല്ലെന്ന് കണ്ട് വിടുകയുമായിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ കവര്‍ച്ചക്ക് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം നല്‍കാന്‍ പോലീസ് ഇയാളെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

കണ്ണൂരില്‍നിന്ന് പോലീസ് സംഘം എത്തിയതായി സംശയമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹൗറയിലേക്ക് പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ബിലാല്‍ കസ്റ്റഡിയിലായത്. ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെയും ഡല്‍ഹിയിലെ ഏതാനും മലയാളികളുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് അറസ്റ്റ് നടന്നത്. കണ്ണൂരിലെ കവര്‍ച്ചയാണ് തന്റെ ആദ്യ കവര്‍ച്ചയെന്നും സംഘത്തിന്റെ നേതാവ് ഇല്യാസും മറ്റുള്ളവരും ഇപ്പോഴും ബംഗ്‌ളാദേശിലാണുള്ളതെന്നും ബിലാല്‍ മൊഴിനല്‍കിയാതായണ് വിവരം.

സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് സിറ്റി ഉരുവച്ചാലിലെ വാടകവീട്ടിന്റെ വാതില്‍ കുത്തിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന കൊള്ളക്കാര്‍ വിനോദ്ചന്ദ്രനെയും ഭാര്യ സരിതകുമാരിയെയും തല്ലിച്ചതച്ചശേഷം കൈകള്‍ കെട്ടിയിട്ട് വീട് കവര്‍ച്ച ചെയ്തത്. 60 പവന്‍ ആഭരണവും പണവും ലാപ്‌ടോപ്, ഫോണുകള്‍ എന്നിവയാണ് കവര്‍ച്ച ചെയ്തത്.

കൊള്ളസംഘം ബംഗ്‌ളാദേശില്‍നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ സൂചന ലഭിച്ച പോലീസ് മൊബൈല്‍ ടവറുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദ്യം അന്വേഷണം നീക്കിയത്. ഡി.വൈ.എസ്.പി. പി.പി.സദാനന്ദന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സിറ്റി ഇന്‍സ്പക്ടര്‍ പ്രദീപന്‍ കണ്ണിപ്പൊയിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. കവര്‍ച്ച മുതലുമായി തീവണ്ടി മാര്‍ഗം രക്ഷപ്പെട്ടാതാവാമെന്നും സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍, തലശ്ശേരി ഭാഗത്തെ മുഴുവന്‍ മൊബൈല്‍ ടവര്‍ ലൊക്കേഷനിലൂടെയും ആ ദിവസങ്ങളില്‍ വന്ന കോളുകളുടെ നമ്പര്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ബംഗ്ലാദേശികളാണ് കൊള്ളക്കാരെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്. കൊള്ളേസംഘത്തിലുള്ളവരുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നമ്പര്‍ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന്റെ ഉടമയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയക്കുകയുമായിരുന്നു. അത് കൂടുതല്‍ വിവര ശേഖരണത്തിന് സഹായകമായി.

ഡല്‍ഹിയിലും ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലുമായി കണ്ണൂര്‍ പോലീസ് സംഘം ദിവസങ്ങളോളം താമസിച്ച് തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlight; story behind kerala police trapped convicts who attacked mathrubhumi news editor and wife