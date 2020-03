വൈത്തിരി: വാക്കുതര്‍ക്കത്തിനിടെ കത്തിക്കുത്തേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. പൊഴുതന കറുവന്തോട് പട്ടാട്ടല്‍ വീട്ടില്‍ വേണുവിന്റെ മകന്‍ രതീഷ് (35) ആണ് വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ചത്. സുഹൃത്തും അയല്‍വാസിയുമായ ഇടുപടിക്കല്‍ ബൈജു (32) വിനെ വൈത്തിരി പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. 22-ന് രാത്രി പത്തുമണിയോടെയാണ് വീടിന്റെ പരിസരത്തെ പുഴക്കരയില്‍ വെച്ച് ഇവര്‍ തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പണയം വെക്കാനായി കൈമാറിയ സ്വര്‍ണത്തെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് കത്തിക്കുത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. പുഴക്കരയിലിരുന്ന് രണ്ടാളും ചേര്‍ന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയും മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പാത്രങ്ങള്‍ തിരികെവെക്കാനായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെപേരില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായത്. ആദ്യം രതീഷാണ് കത്തിയെടുത്ത് വീശിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അടികൂടുന്നതിനിടയില്‍ ബൈജു രതീഷിനെ കത്തികൊണ്ടു കുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. രതീഷിനെ മേപ്പാടി വിംസ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജാശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജാശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അടിപിടിയില്‍ ബൈജുവിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. രതീഷിന്റെ അച്ഛന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നേരത്തേ കേസെടുത്തിരുന്നു. കൊലപാതകക്കുറ്റത്തിന് ബൈജുവിനെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വൈത്തിരി പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

