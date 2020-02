കോഴിക്കോട്: നഗരമധ്യത്തിലെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിന് സമീപത്തുവെച്ച് ഒരാള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു. കാക്കൂര്‍ സ്വദേശി ജയദേവനാണ്(39) കുത്തേറ്റത്. ഇയാളെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ അരയിടത്തുപാലത്തായിരുന്നു സംഭവം. മദ്യപിച്ച് പ്രശ്‌നമുണ്ടായതിനിടെ ജയദേവനെ ബിയര്‍ കുപ്പി കൊണ്ടാണ് കുത്തി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്. കഴുത്തിനും കൈക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെ കസബ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്ത് വരികയാണ്.

