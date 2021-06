നാഗ്പുർ: മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നിൽ മതിപ്പുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി 18-കാരൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മോഷണം. ഒടുവിൽ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും ആ സന്തോഷം അധികനേരം നീണ്ടുനിന്നില്ല. കവർച്ചാക്കേസിൽ 18-കാരനെയും കൂട്ടാളിയെയും പോലീസ് കൈയോടെ പിടികൂടിയതോടെ ജയിൽവാസത്തിനൊപ്പം നാണക്കേടുമായിരുന്നു ഫലം.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പുർ സ്വദേശിയായ അജയ് ബഞ്ചാരെ(18)യെയും കൂട്ടാളിയായ പ്രദീപ് ഠാക്കൂറിനെയുമാണ് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ച കേസിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നാഗ്പുർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നഗറിലെ സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്ന് ഏകദേശം 4.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങളും പണവുമാണ് ഇരുവരും കവർന്നത്. എന്നാൽ യുവാക്കളുടെ കൈയിൽ പെട്ടെന്ന് ധാരാളം പണമെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതോടെ ഇരുവരും നിരീക്ഷണവലയത്തിലായി. ഒപ്പം കവർച്ച നടത്തിയെന്ന് വീമ്പ് പറഞ്ഞുനടന്നതെന്നും പ്രതികൾക്ക് വിനയായി. ഒടുവിൽ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെ രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ബാങ്ക് കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അജയ് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മോഷണമുതൽ കൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിനൽകിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് 50,000 രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങളും അച്ഛന് 40,000 രൂപയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാന്റ് കാറുമാണ് വാങ്ങിച്ചുനൽകിയത്. ഇതിന് പുറമേ അജയും പ്രദീപും വിലകൂടിയ മൊബൈൽ ഫോണുകളും വാങ്ങി. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാന്റ് കാർ കൂടി വാങ്ങി അതിൽ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കാനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചതും മോഷണം നടത്തിയെന്ന് ചിലരോട് വീമ്പ് പറഞ്ഞതും പ്രതികൾക്ക് കുരുക്കാവുകയായിരുന്നു.

സ്വന്തമായി പണമുണ്ടാക്കി മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അജയ് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഭരണങ്ങളും കാറും സമ്മാനമായി നൽകിയത്. അതേസമയം, കൂട്ടുപ്രതിയായ പ്രദീപ് ഠാക്കൂർ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനായാണ് മോഷണത്തിനിറങ്ങിയത്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളോട് ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കിയശേഷം പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു പ്രദീപിന്റെ ആഗ്രഹം.

പ്രതികളായ രണ്ടുപേരും വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് ജോലിചെയ്യുന്നവരാണ്. ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ മോഷണമുതലുകൾ ഇവരിൽനിന്ന് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണമെല്ലാം പ്രതികൾ ചിലവഴിച്ചെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

Content Highlights:youth robs bank to impress parents with his wealth gifted ornaments and car to them