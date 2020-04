ഹൈദരാബാദ്: കഞ്ചാവ് വാങ്ങി ഛത്തീസ്ഗഡില്‍നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വരുകയായിരുന്ന യുവാക്കളെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഏകദേശം 600 കിലോ മീറ്റര്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചാണ് കഞ്ചാവ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഹൈദരാബാദില്‍നിന്നു ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് എത്തിയത്. ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ ഏകദേശം നൂറിലധികം പോലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റുകള്‍ കടന്നാണ് കഞ്ചാവ് വാങ്ങാന്‍ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തത്.

രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവ് സംഭരിച്ചതിന് ശേഷം യശ്വന്ത് കുമാറും സുഹൃത്ത് ഗണേശുമായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി വഴിമധ്യേ റാച്ചകൊണ്ട പോലീസ് പതാംഗി ടോള്‍പ്ലാസയില്‍ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനക്കിടെയാണ് യശ്വന്ത് കുമാര്‍ പോലീസ് പിടിയിലായത്. ഗണേശ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇരുവരും ബൈക്കില്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച ഇരുവരും ഭദ്രാചലം അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള സിലേരു നദിക്കരയിലെത്തുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ്ഡിലേക്ക് കടക്കുകയും ഒരു കിലോ കഞ്ചാവിന് 3000 രൂപ നല്‍കി വാങ്ങുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തിരികെ യാത്ര തിരിച്ച ഇരുവരും ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ പതാംഗിയിലെത്തുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം പോലീസ് പരിശോധന ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതായും നൂറോളം ചെക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ മറികടന്നതായും പ്രതി പോലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇയാള്‍ 19 ബൈക്ക് മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇയാള്‍ക്ക് കഞ്ചാവ് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

Content Highlights: youth ride 600 km for buying ganja during lock down