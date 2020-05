നൈനിറ്റാള്‍: ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ദളിത് സ്ത്രീ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച യുവാവിനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തു. നൈനിറ്റാളിലെ ഭുംക ഗ്രാമത്തിലെ ദിനേശ് ചന്ദ്ര മില്‍ക്കാനി(23)ക്കെതിരേയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ ചേര്‍ത്ത് പോലീസും റവന്യൂ അധികൃതരും കേസെടുത്തത്. ഗ്രാമമുഖ്യന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്‌കൂളിലാണ് താത്കാലിക ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മില്‍ക്കാനിയടക്കം അഞ്ച് പേരാണ് ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പാചകക്കാരിയായ ദളിത് സ്ത്രീ നല്‍കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഇയാള്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം വീട്ടില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ആദ്യം ഇത് കാര്യമാക്കിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പാചകക്കാരി സ്പര്‍ശിച്ച ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാന്‍ യുവാവ് വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് ഇവര്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. മാത്രമല്ല, വീട്ടില്‍നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവര്‍ സ്പര്‍ശിക്കാനും ഇവര്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം പാചകക്കാരി ഗ്രാമമുഖ്യനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമമുഖ്യനാണ് അധികൃതര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്.

അതേസമയം, ദളിത് സ്ത്രീ പാകം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് താന്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നതെന്ന ആരോപണം മില്‍ക്കാനി നിഷേധിച്ചു. താന്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നയാളാണെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍ പാകം ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കാറില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ മറുപടി. ഇതില്‍ ജാതിവിവേചനമില്ലെന്നും യുവാവ് പറഞ്ഞു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായി നൈനിറ്റാള്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സവിന്‍ ബന്‍സാല്‍ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തില്‍ യുവാവ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: youth refuses to eat food in quarantine centre cooked by dalit woman