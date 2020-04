ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനില്‍ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ യുവാവ് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പുര്‍ ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു സംഭവം.

അയല്‍ക്കാരനായ ഇരുപത് വയസ്സുകാരനാണ് കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം കുട്ടിയെ വീടിനകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം ഇയാള്‍ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ വീട്ടിലിരുത്തി മാതാപിതാക്കള്‍ കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോയ സമയത്താണ് പീഡനം നടന്നത്. വീടിനടുത്ത് തന്നെ കുട്ടിയുടെ പിതൃസഹോദരിയും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കള്‍ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ഇവരാണ് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിയിരുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് അയല്‍വാസിയായ 20 കാരന്‍ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. മൂന്നുവയസ്സുകാരിയെ ഇയാള്‍ കളിപ്പിക്കുന്നത് അയല്‍ക്കാര്‍ കണ്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ യുവാവ് ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയത്.

ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ മാതാപിതാക്കള്‍ ചോരയൊലിച്ച് കിടക്കുന്ന മകളെയാണ് കണ്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി. പോലീസിലും വിവരമറിയിച്ചു. വൈദ്യപരിശോധനയില്‍ കുട്ടി ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും പ്രതിക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെന്നും ഉടന്‍ പിടിയിലാകുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

