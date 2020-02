കുമളി: കമ്പം-ചുരുളി റോഡരികില്‍ ചാക്കില്‍ കെട്ടിയ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം കമ്പം സ്വദേശി വിഘ്‌നേശ്വരന്റേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ വിഘ്‌നേശ്വരന്റെ അമ്മ സെല്‍വിയെയും സഹോദരന്‍ ജയഭാരതിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വിഘ്‌നേശ്വരന്റെ സ്വഭാവദൂഷ്യവും അമിതമായി ലഹരി ഉപയോഗവുമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. സ്ഥിരമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിഘ്‌നേശ്വരന്‍ വീട്ടില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. വിഘ്‌നേശ്വരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മെഷീന്‍ വാള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൈകാലുകളും തലയും അറുത്തുമാറ്റിയതെന്നും പ്രതികള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെ തൊട്ടമന്‍തുറൈ എന്ന സ്ഥലത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടില്‍നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന കനാലിന്റെ സമീപത്തായി ചൂണ്ടയിടുന്നവരാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. കൈകാലുകളും തലയുമറ്റ് ചാക്കില്‍ കെട്ടിയനിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. രാത്രി 9-ന് ശേഷം ഇരുചക്ര വാഹനത്തില്‍ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും എത്തി മൃതദേഹം വലിച്ചെറിഞ്ഞതായും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ചാക്കിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ പൂജ നടന്നതിനുശേഷമുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു.

സംശയം തോന്നിയ ഇവര്‍ ചാക്ക് അഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: youth killed by mother and brother in kumily kambam