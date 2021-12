തിരുവനന്തപുരം: പേട്ടയില്‍ മകളെ കാണാനെത്തിയ ആണ്‍സുഹൃത്തിനെ അച്ഛന്‍ കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹത. പുലര്‍ച്ചെ വീട്ടില്‍ കണ്ട അനീഷ് ജോര്‍ജിനെ(19) കള്ളനാണെന്ന് കരുതി കുത്തിയതെന്നാണ് പ്രതി സൈമണ്‍ ലാലയുടെ മൊഴി. എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ മൊഴി പോലീസ് പൂര്‍ണമായും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ട അനീഷും പ്രതി സൈമണിന്റെ മകളും പള്ളിയിലെ ക്വയര്‍സംഘത്തില്‍ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. ഈ പരിചയമാണ് സൗഹൃദത്തിലേക്കെത്തിയത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന കാര്യം അധികമാര്‍ക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല. പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാകാം അനീഷ് സ്വന്തം വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. നാല് മണിയോടെയാണ് സൈമണിന്റെ വീട്ടില്‍വെച്ച് അനീഷിന് കുത്തേറ്റത്. ഏറെക്കാലം പ്രവാസിയായിരുന്ന സൈമണ്‍ വീടിന്റെ ഒരുഭാഗം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംഭവസമയത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവര്‍ ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നില്ല.

അനീഷിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് 800 മീറ്ററോളം അകലെയാണ് സൈമണിന്റെ വീട്. പോലീസെത്തി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് അനീഷ് വീട്ടിലില്ലെന്ന കാര്യം മാതാപിതാക്കളും അറിയുന്നത്. തലേദിവസം രാത്രി വരെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മകന്‍ പുലര്‍ച്ചെയോടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചെന്ന വിവരമറിഞ്ഞതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് മാതാപിതാക്കള്‍.

ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് മകളുടെ സുഹൃത്തായ അനീഷ് ജോര്‍ജിനെ സൈമണ്‍ ലാല വീട്ടില്‍വെച്ച് കുത്തിക്കൊന്നത്. പുലര്‍ച്ചെ വീടിന്റെ രണ്ടാംനിലയില്‍ കണ്ട യുവാവിനെ കള്ളനാണെന്ന് കരുതി ആക്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു സൈമണിന്റെ മൊഴി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇയാള്‍ തന്നെയാണ് പേട്ട പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി വിവരമറിയിച്ചത്. വീട്ടില്‍ ഒരാള്‍ കുത്തേറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു സൈമണ്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തി അനീഷിനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ബഥനി കോളേജിലെ രണ്ടാംവര്‍ഷ ബി.കോം വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് കൊല്ലപ്പട്ട അനീഷ് ജോര്‍ജ്.

