ചങ്ങരംകുളം: പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ടെന്ന് എതിരേ വന്ന ബൈക്കിന് ലൈറ്റിട്ട് സിഗ്‌നല്‍ കൊടുത്തത് സി.ഐക്ക്. ഇതോടെ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാവ് കുടുങ്ങി. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ട് പൂക്കരത്തറ സ്വദേശിയായ യുവാവാണ് അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘിച്ച് പെട്രോള്‍ അടിക്കാന്‍ നടുവട്ടത്ത് എത്തിയത്.

പോലീസ് വാഹനം കണ്ടതോടെ യുവാവ് ബൈക്ക് തിരിച്ച് വേഗത്തില്‍ പോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ എതിരേവന്ന മറ്റൊരു ബൈക്കിന് പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ടെന്ന രീതിയില്‍ ലൈറ്റിട്ട് സിഗ്‌നല്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നു.

എതിരെ ബൈക്കില്‍ വന്നിരുന്നത് ചങ്ങരംകുളം സി.ഐ. ബഷീര്‍ ചിറക്കല്‍ ആയിരുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ ബൈക്ക് തിരിച്ച് സി.ഐ. യുവാവിന്റെ ബൈക്കിനടുത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് പോലീസിനെവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട താന്‍ സിഗ്‌നല്‍ കൊടുത്തത് ചങ്ങരംകുളം സി.ഐക്ക് ആയിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

പിന്നീട് പോലീസെത്തി ബൈക്ക് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും യുവാവിനെതിരേ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘിച്ചതിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: youth given signal about police checking; arrested by police