വെള്ളറട(തിരുവനന്തപുരം): വീട്ടമ്മയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയെന്ന പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് യുവാവിനെ വെള്ളറട പോലീസ് പിടികൂടി. വെള്ളറട എ.എന്‍.ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന നജീബ് (23) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വീട്ടമ്മ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിമുറിയിലെ സണ്‍ഷെയ്ഡിലെ ദ്വാരം വഴി യുവാവ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞ യുവാവിനെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വെള്ളറട സി.ഐ. എം.ശ്രീകുമാര്‍, എസ്.ഐ. സതീഷ്ശേഖര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: youth filmed bathroom scenes of house wife in trivandrum, arrested by police