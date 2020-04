അമ്പലപ്പുഴ: കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തുചാടി തീവണ്ടിപ്പാളത്തിലൂടെ 29 മണിക്കൂറിലധികം നടന്നെത്തിയ യുവാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശിയായ മുപ്പതുകാരനെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. നിരീക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് കടന്നതിന് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴു മണിയോടെയാണ് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്കടുത്ത് കരുമാടിയില്‍വച്ച് ഇയാളെ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞുവച്ച് പോലീസിന് കൈമാറിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി തേടിപ്പോയതാണന്നും ജോലി കിട്ടാഞ്ഞതിനാല്‍ കൊല്ലത്തെത്തിയെന്നും ഇയാള്‍ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു.

കൊല്ലത്തുവച്ച് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ കിളികൊല്ലൂരിലെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അവിടെനിന്ന് ആരുമറിയാതെ ഇയാള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പകല്‍ പന്ത്രണ്ടോടെ പുറത്തുകടന്നു. പിന്നീട് തീവണ്ടിപ്പാളത്തിലൂടെ നടന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴയിലെത്തിയത്. പോലീസ് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെത്തിയാണ് ഇയാളെ 108 ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്.

