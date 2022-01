തിരുവനന്തപുരം: ബസ് കാത്തുനിന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കു നേരേ അതിക്രമത്തിനു ശ്രമിച്ചയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. ബാലരാമപുരം നെല്ലിവിള പുതുവല്‍ പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അച്ചുകൃഷ്ണയാണ്(21) അറസ്റ്റിലായത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8.30-ഓടെ മുന്‍സിപ്പല്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപം പാലസ് റോഡിലായിരുന്നു സംഭവം.

കടയ്ക്കാവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാന്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിനു സമീപം ബന്ധുവിനെ കാത്തുനില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് അതിക്രമശ്രമം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ശ്രദ്ധ തിരിച്ചശേഷം മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ അശ്ലീലദൃശ്യം കാണിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹളം കൂട്ടിയപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ ഓടി. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും പിന്നാലെ ഓടി.

ഇതു കണ്ട് നാട്ടുകാര്‍ അച്ചുകൃഷ്ണയെ പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉടുമുണ്ട് അഴിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് കേസെടുത്ത പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം മാമത്തുനിന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ആനപ്പാപ്പാന്റെ സഹായിയായി ജോലിചെയ്യുന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായ അച്ചുകൃഷ്ണ. തിരുവാറാട്ടുകാവിലും ഇയാള്‍ ജോലിചെയ്തിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. സി.ഐ. ഡി.മിഥുന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അറസ്റ്റുചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി.

