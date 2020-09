കൊട്ടിയം(കൊല്ലം) : വിവാഹവാഗ്ദാനം നൽകി പതിനെട്ടുകാരിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വിവിധയിടങ്ങളിൽവെച്ച് പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച യുവാവിനെ ഇരവിപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചവറ ചെറുശ്ശേരി കെ.പി.തിയേറ്ററിന് എതിർവശം പുളിമൂട്ടിൽവീട്ടിൽ ഫെഡറിക് ജെയിംസ് (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമം നടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നാലു മാസത്തോളം പീഡിപ്പിച്ചശേഷം പെൺകുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇയാൾ കടക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരവിപുരം പോലീസ് കേസെടുത്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

ഇരവിപുരം സി.ഐ. വിനോദ്, എസ്.ഐ.മാരായ അനീഷ്, ബിനോദ്കുമാർ, ദീപു, അഭിജിത്ത്, ജി.എസ്.ഐ. സുനിൽ, എസ്.സി.പി.ഒ. സൈഫുദ്ദീൻ, ഡബ്ല്യു.സി.പി.ഒ. മഞ്ജു, സി.പി.ഒ.മാരായ മനാഫ്, ചിത്രൻ, സുമേഷ്ബേബി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

