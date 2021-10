കൊല്ലം: സഹപാഠിയും നാട്ടുകാരിയുമായ യുവതിയുടെ വിവാഹാലോചനകള്‍ മുടക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. കൊല്ലം ഓടാനവട്ടത്താണ് സംഭവം. കേസില്‍ വാപ്പാല പുരമ്പില്‍ സ്വദേശി അരുണ്‍ (24) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന യുവതിയുടെ രണ്ടു വിവാഹാലോചനകള്‍ ഉറപ്പായ ശേഷം മുടങ്ങിയിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ വീട്ടിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയും വീടിന്റെ ജനല്‍ അടിച്ച് തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അരുണിനെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

കേസിനെക്കുറിച്ച് പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് പറയുന്നത്:

ബി.ടെക്. പഠനകാലത്ത് അരുണും പെണ്‍കുട്ടിയും സഹപാഠികളായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മില്‍ സൗഹൃദവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അരുണിന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്ക വയ്യാതെ പെണ്‍കുട്ടി ഇയാളുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ അരുണ്‍ വിവാഹാഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയെങ്കിലും പെണ്‍കുട്ടി അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്താന്‍ വീട്ടുകാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. വിവാഹനിശ്ചയം നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ അരുണ്‍ മാരകായുധങ്ങളുമായി വീട്ടിലെത്തി ജനല്‍ അടിച്ച് തകര്‍ക്കുകയും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാതെ സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍, യുവതിയെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അരുണ്‍ പിന്നീട് ചെയ്തത് വിവാഹാലോചനകള്‍ മുടക്കുകയെന്നതായിരുന്നു. ആദ്യം വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി താന്‍ യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് ഈ വിവാഹം മുടങ്ങി. പിന്നീട് പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം ആലോചിക്കുകയും ഇത് നടത്താനുള്ള തീയതി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യുവാവിന്റെ അടുത്തെത്തിയും അരുണ്‍ വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തന്റെ കൈവശം യുവതിയുമൊത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭീഷണിയുയര്‍ത്തി. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യുവാവ് ഇക്കാര്യം യുവതിയുടെ വീട്ടില്‍ അറിയിക്കുകയും പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചാല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രതി വെട്ടുകത്തിയുമായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നതെന്നും പൂയപ്പള്ളി എസ്.എച്ച്.ഒ. രാജേഷ് പറയുന്നു. യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതി സമ്മതിച്ചതായും പോലീസ് പറയുന്നു.

അരുണിന്റെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പെഴുതിവെച്ച ശേഷം വീട് വിട്ട് പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് വീട്ടുകാര്‍ കൃത്യസമയത്ത് കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. നാല് പേജുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പുമായിട്ടാണ് വീട്ടുകാര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ എത്തിയത്. വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യുവാവും ഇവര്‍ക്കൊപ്പം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ എത്തിയിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയെ അക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനും കേസെടുത്താണ് പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്. അരുണുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് യുവതി മറ്റൊരാളുമായി സംസാരിച്ചാല്‍ പോലും ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു.

Content Highlights: youth arrested for blocking classmates marriage and attacking her house and family