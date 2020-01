തിരുവനന്തപുരം: കാരക്കോണം പുല്ലമ്പേരിയില്‍ യുവതിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി സുഹൃത്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. പുല്ലമ്പേരി സ്വദേശിയായ അഷിത(19)യെ സുഹൃത്തായ അനു എന്ന യുവാവാണ് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സ്വയം കഴുത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച അനുവിനെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. അഷിതയെ കാണാനെത്തിയ അനു വീടിനകത്തേക്ക് കയറി യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവ സമയത്ത് അഷിതയുടെ മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

അഷിതയുടെ മൃതദേഹം കാരക്കോണം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള അനുവിനെ പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

