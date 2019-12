തിരുവനന്തപുരം: പോത്തന്‍കോട്ട് യുവാവിനെ നടുറോഡിലിട്ട് മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിയെ പോലീസ് നിസാര വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി വിട്ടയച്ചു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ കേസെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായ പോലീസ് പിന്നീട് സ്‌റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ പ്രതിയെ വിട്ടയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. മര്‍ദ്ദനമേറ്റ അനൂപിന്റെ അമ്മ ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റേഷന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

അനൂപിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചത് രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ്. ഇതിലൊരാളായ ഷിബുവിനെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍ ഷിബുവിനെതിരെ നിസാര വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുത്ത പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ജ്യാമത്തില്‍ വിടുകയായിരുന്നു. മര്‍ദ്ദനമേറ്റ അനൂപിന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നില്‍വെച്ചാണ് പ്രതികളെ വിട്ടയച്ചത്. ഇതോടെ അനൂപിന്റെ അമ്മ സ്റ്റേഷന് മുന്നില്‍ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു. പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അനൂപും അനൂപിന്റെ അമ്മയും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബൈക്കിന് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് അനൂപിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതില്‍ കലാശിച്ചത്. തന്നെ തുറിച്ചുനോക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ഷിബു സുഹൃത്തിനെ കൂടെകൂട്ടിവന്ന് അനൂപിനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

Content Highlight: young man attacked by two member gang in Pothenkode