തിരുവനന്തപുരം: മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് വിഷം നല്‍കിയ ശേഷം യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെഞ്ഞാറംമൂട് ആണ് സംഭവം. കുന്നുമ്മല്‍ സ്വദേശി ശ്രീജയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. വിഷം ഉള്ളില്‍ച്ചെന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് 26കാരിയായ ശ്രീജ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇവര്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഒന്‍പത്, ഏഴ്, മൂന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് ശ്രീജയ്ക്കുള്ളത്.ശ്രീജയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ബിജു പൂണെയിലാണ് ഉള്ളത്.

പൂണെയിലെ ടയര്‍ വര്‍ക് ഷോപ്പിലാണ് ബിജു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇയാള്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി കുടുംബവുമായി പിണങ്ങി കഴിയുകയാണ്. കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങളാണോ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ശ്രീജയുടെ മുതിര്‍ന്ന രണ്ട് കുട്ടികളും പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ഇളയ ആണ്‍കുട്ടിക്ക് മൂന്നര വയസ്സുണ്ട്‌

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

