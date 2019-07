താന്‍ തരണ്‍: കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിപ്പോകാനായി യുവതി ഭര്‍ത്താവിനെ കൊന്നു. രണ്ടു മക്കളുടെ അമ്മയായ സിമ്രാന്‍ കൗര്‍ എന്ന യുവതിയാണ് ക്രൂരമായി ഭര്‍ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പഞ്ചാബിലെ താന്‍ തരണ്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി സിമ്രാൻ ഭര്‍ത്താവിന് ഭക്ഷണത്തില്‍ വിഷം ചേര്‍ത്ത് നല്‍കി. എന്നാല്‍ ഇതു കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഭയന്ന് സിമ്രാൻ കയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഭര്‍ത്താവിന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു. അബോധാവസ്ഥയിലായ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി സിമ്രാൻ രണ്ടുമക്കളെയും ഭര്‍ത്താവിന്റെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുചെന്നാക്കിയ ശേഷം കാമുകനോടൊപ്പം സ്ഥലം വിട്ടു.

രജ്പ്രീതിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടികള്‍ അച്ഛന്റെ കഴുത്തില്‍ അമ്മ കയറിട്ട് മുറുക്കുന്നതു കണ്ടതായി മുത്തശ്ശനോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്. ഉടനെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധുക്കള്‍ കണ്ടത് മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന രജ്പ്രീതിനെയാണ്. ഉടനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

12 വര്‍ഷമായി സിമ്രാനും ഭര്‍ത്താവ് രജ്പ്രീതും വിവാഹിതരായിട്ട്. അടുത്തിടെയാണ് സിമ്രാൻ ലൗവ്പ്രീത് സിങ്ങ് എന്നയാളുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. സിമ്രാന്റെ കുടുംബം ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. മക്കളുടെ ഭാവിയെ കരുതിയെങ്കിലും കാമുകനെ മറക്കണമെന്നുപറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രണയവുമായി സിമ്രാന്‍ മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.

രജ്പ്രീത് മരിച്ചതറിഞ്ഞ് കുട്ടികള്‍ അമ്മയെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നും തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നും ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു. സിമ്രാനും കാമുകനും എതിരെ രജ്പ്രീതിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

