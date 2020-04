പാലക്കാട്: കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തി കത്തിക്കാനോ മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കാനോ ആണ് സുഹൃത്ത് പ്രശാന്ത് പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് പോലീസ്. എന്നാല്‍ ഈ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍ കാണാതായ കൊട്ടിയം മുഖത്തല സ്വദേശി സുചിത്രയെ സുഹത്തും സംഗീതാധ്യാപകനുമായ പ്രശാന്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണെന്നാണ് കൊലപാതകമെന്നാണ് പ്രശാന്ത് പോലീസിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മൊഴി.

കൊല്ലത്ത് നിന്നും കാണാതായ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം പാലക്കാട് രാമനാഥപുരത്തെ വാടക വീടിന് സമീപം കണ്ടെത്തിയപ്പോള്‍. ഫോട്ടോ: അരുണ്‍ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി

കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സുചിത്രയെ ആദ്യം പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല്‍ ഇത് നടക്കാതെ വന്നതോടെ മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കാന്‍ ശശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കാല്പാദങ്ങള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റിയെങ്കിലും രക്തം പടര്‍ന്നതോടെ ഈ ശ്രമവും ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ മൃതദേഹം പാലക്കാട്ടെ വാടക വീട്ടിന് സമീപത്തുള്ള ചതുപ്പ് നിലത്തില്‍ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

ഒറ്റക്കാണ് കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതെന്നാണ് പ്രശാന്ത് പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴി. എന്നാല്‍ പോലീസ് ഇത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

