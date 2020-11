മുംബൈ: 22-കാരിയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചശേഷം തീകൊളുത്തി കൊന്നു. മുംബൈ സ്വദേശിനിയായ യുവതിക്കാണ് പങ്കാളിയുടെ ക്രൂരതയെത്തുടര്‍ന്ന് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കൊലപാതകത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പോലീസ് യുവതിയുടെ പങ്കാളിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നന്ദേത് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള യുവതി പങ്കാളി അവിനാശ് രാജൂറിനൊപ്പമാണ് (25) താമസിച്ചിരുന്നത്.

കൊലപാതകത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. തന്നെ കൊല്ലാനായി അവിനാശ് പദ്ധതിയിടുന്നതായി അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി മരണ മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി ഡിവൈഎസ്പി അന്ന സാവനന്ത് വ്യക്തമാക്കി. അവിനാശ് തന്നെ ആദ്യം കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ചതായും യുവതി മരണ മൊഴിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നീട് ദേഹത്തേക്ക് ആസിഡ് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കരച്ചില്‍ കേട്ടെത്തിയ ഒരു ഫാമിന്റെ ഉടമയാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസ് ആംബുലന്‍സുമായി എത്തിയ ശേഷം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെ യുവതി മരിച്ചതായും ഡിവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാന റോഡില്‍ നിന്ന് 500-600 അടി അകലെയായാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്നും ആസിഡും പെട്രോളും ക്യാനിലും ഒരു കുപ്പിയിലും കൊണ്ടുവന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഡിവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് വര്‍ഷമായി അവിനാശും യുവതിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. പുണെയിലെ ഷിറൂരിലാണ് ഇവര്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. മാതാപിതാക്കള്‍ മറ്റൊരാളുമായി യുവതിയുടെ വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നു. ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് യുവതി അവിനാശിനോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.

