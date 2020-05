മാനന്തവാടി: മുതിരേരിയില്‍ പുഴക്കടവില്‍ കുളിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ടു യുവതികളെ അപമാനിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്ത യുവതികളിലൊരാളുടെ പിതാവിനെ മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങി. എള്ളുമന്ദം സ്വദേശികളായ വേങ്ങാരം കുന്ന് പുത്തലത്ത് നിനോജ് (40), മൂലപ്പീടിക പാലക്കാളില്‍ അനൂപ് (33) , മൂലപ്പീടിക ചേനാത്തൂട്ട് അനീഷ് (38), മൂലപ്പീടിക ചേനാത്തൂട്ട് ബിനീഷ് (41), വേങ്ങാരം കുന്ന് പള്ളിക്കല്‍ അജീഷ് (40) എന്നിവരാണ് കീഴടങ്ങിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ വെള്ളമുണ്ട സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രതികള്‍ കീഴടങ്ങിയത്. വെള്ളമുണ്ട സി.ഐ. എം.എ. സന്തോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അറസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികളെ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചു. പോലീസ് ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കും. 14 ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇവര്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുമ്പാകെ ഹാജരാവണം. നിരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം തുടര്‍നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ എട്ടിന് മുതിരേരിയിലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വിദ്യാര്‍ഥിനികളായ രണ്ടു യുവതികള്‍ വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെ പുഴക്കടവില്‍ കുളിക്കാനെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു സംഘം, യുവതികളെ അസഭ്യം പറയുകയും മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതി.

ഇത് യുവതികള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ ബഹളമായി. കൂട്ടത്തിലൊരാള്‍ യുവതികളെ അശ്ലീലം പറഞ്ഞു. മറ്റൊരാള്‍ സംഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാല്‍ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിക്കാര്‍ പറയുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത യുവതികളിലൊരാളുടെ പിതാവിനെ സംഘം മര്‍ദിച്ചു. മര്‍ദനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പല്ല് പൊഴിഞ്ഞു.

പിറ്റേ ദിവസം മാനന്തവാടി പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. എന്നാല്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസ് നടപടിയെടുക്കാത്തത് വലിയ വിവാദമായി. തുടര്‍ന്ന് യുവതികള്‍ വനിതാ കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയും കമ്മിഷന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. യുവതികളെ അപമാനിച്ചതിനും പിതാവിനെ മര്‍ദിച്ചതിനുമാണ് പ്രതികള്‍ക്ക് നേരെ കേസെടുത്തത്. പ്രതികളെ പിടികൂടാത്തതു വിവാദമാവുന്നതിനിടെയാണ് അഞ്ചു പേരും കീഴടങ്ങിയത്.

