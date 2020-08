കായംകുളം: അമ്മയോടൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതിനൽകിമടങ്ങിയ യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കണ്ടല്ലൂർ സ്വദേശിനി രമ്യ(25)യാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, സംഭവം കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

കാമുകനുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയുമായാണ് യുവതി കഴിഞ്ഞദിവസം സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. പുറത്തിറങ്ങിയ യുവതി കൈഞരമ്പ് മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വിവാഹിതയായ യുവതി ഭർത്താവിൽനിന്നകന്ന് കഴിയുകയായാണ്. വിവാഹമോചനക്കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

അതിനിടെയാണ് യുവതി തൊടുപുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവുമായി പ്രണയത്തിലായത്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇവർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. അതിനിടെ യുവാവ് നാടുവിട്ടു. തിരികെ കണ്ടല്ലൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയ യുവതി പിന്നെയും യുവാവിനൊപ്പം കഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചു. യുവാവിനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് വീണ്ടും സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. യുവതിയോട് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരാളും മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എസ്.ഐ.ഷൈജു ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു.



(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

