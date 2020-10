തിരുവനന്തപുരം: യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ അടുത്ത ബന്ധുവായ ഡോക്ടറും സീരിയൽ നടനും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ. യുവതിയുടെ ബന്ധുവായ തിരുവനന്തപുരം മെഡി. കോളേജിലെ ദന്ത ഡോക്ടർ, സീരിയൽ നടനായ നെടുമങ്ങാട് വാളിക്കോട് സ്വദേശി ജസീർ ഖാൻ, സുഹൃത്ത് നെടുമങ്ങാട് വേങ്കവിള സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. യുവതിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് വ്യാജ നഗ്നചിത്രങ്ങളാക്കി ഭർത്താവിന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വാട്സാപ്പ് നമ്പറുകളിലേക്ക് അയച്ചുനൽകിയെന്ന പരാതിയിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

യുവതിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായ ദന്ത ഡോക്ടറാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സീരിയൽ നടനായ ജസീർ ഖാൻ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫോണിൽനിന്ന് മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചുനൽകിയത്. മറ്റൊരാളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് ജസീർ ഖാന് സിം കാർഡ് എടുത്തുനൽകിയതാണ് ശ്രീജിത്തിനെതിരേയുള്ള കുറ്റം.

വ്യാജ നഗ്നചിത്രങ്ങൾ അയച്ച മൊബൈൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂന്ന് പ്രതികളും കുടുങ്ങിയത്. ചിത്രങ്ങൾ അയച്ച നമ്പർ തിരുവനന്തപുരം വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയുടെ പേരിലുള്ളതാണെന്ന് പോലീസ് തുടക്കത്തിലേ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു നമ്പർ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയുടെ പ്രതികരണം. വിശദമായി പരിശോധിച്ചതോടെ ഇക്കാര്യം ശരിയാണെന്ന് പോലീസും സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് മൊബൈൽ കമ്പനിയിൽനിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടുകയും അന്വേഷണം ശ്രീജിത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു.

മൊബൈൽ സിം ഏജൻസിയും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയും നടത്തിയിരുന്ന ശ്രീജിത്താണ് വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് സിം കാർഡ് എടുത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ സിം കാർഡ് സീരിയൽ നടനായ ജസീർ ഖാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി. തുടർന്നാണ് മൂന്ന് പ്രതികളെയും പിടികൂടിയത്.

യുവതിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ ദന്ത ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ജസീർ ഖാൻ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് ഫോർട്ട് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാകേഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായ പരാതി നൽകാൻ ഇയാൾ തന്നെയാണ് യുവതിക്കൊപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് കേസിൽ യുവതിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായത്തിനും ബന്ധുവായ ദന്ത ഡോക്ടർ യുവതിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളുടെ സുഹൃത്തായ ജസീർ ഖാൻ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവമാണ്. സീരിയൽ നിർമാതാക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഇയാൾ ചില സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് അസി. കമ്മീഷണർ പ്രതാപൻ നായരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഫോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ രാകേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് മൂന്ന് പേരെയും പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

Content Highlights:womans morphed nude photos circulated in social media her relative and serial actor arrested