നെടുങ്കണ്ടം: ഫോണിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയശേഷം ഒളിച്ച വീട്ടമ്മ ബന്ധുക്കളെയും പൊതുപ്രവർത്തകരെയും പോലീസിനെയും വട്ടംകറക്കി. നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സൈബർസെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ രാത്രി വൈകി യുവതിയെ വീടിന് സമീപത്തെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി.

നെടുങ്കണ്ടത്തിന് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്. ഭർതൃപീഡനം മൂലം വീടുവിട്ടിറങ്ങിയെന്നും ആത്മഹത്യചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നും വീട്ടമ്മ ഫോണിൽ ബന്ധുക്കളെയും പ്രദേശത്തെ പൊതുപ്രവർത്തകരെയും അറിയിച്ചു.

ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും പലതവണ വിളിച്ചെങ്കിലും വീട്ടമ്മ ഫോണെടുത്തില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലും വീട്ടമ്മയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതോടെ, നാട്ടുകാർ നെടുങ്കണ്ടം എസ്.ഐ. കെ.ദിലീപ് കുമാറിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പോലീസ് ഇടുക്കി സൈബർസെല്ലിന്റെ സഹായംതേടി. വീട്ടമ്മയുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ മൈനർസിറ്റി ഭാഗത്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

തുടർന്നുനടന്ന തിരച്ചിലിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വീട്ടമ്മയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എസ്.ഐ. ഹരിദാസ്, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സഞ്ജു, ഹോംഗാർഡ് ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം മൂലമാണ് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയതെന്നാണ് വീട്ടമ്മ പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി. ഭർത്താവിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:woman went missing after suicide threat in nedumkandam