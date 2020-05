ന്യൂഡല്‍ഹി: അമ്മയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് കാണാതായ മകളുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രി വളപ്പില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച ഡല്‍ഹി എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് കാണാതായ 23 വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹമാണ് ആശുപത്രി വളപ്പില്‍നിന്ന് ശനിയാഴ്ച കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നും ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കിയതാണെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

മെയ് ആറിനാണ് മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് യുവതിയുടെ പിതാവ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. എയിംസ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവതിയുടെ മാതാവ് അന്നേദിവസം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മകളെ കാണാതായത്. എന്നാല്‍ സംഭവദിവസം ആശുപത്രിയിലും മറ്റും തിരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.

ഇതിനിടെ യുവതി സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് താന്‍ ജീവനൊടുക്കാന്‍ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ മറ്റുവിവരങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആശുപത്രിയിലെ വാട്ടര്‍ പ്ലാന്റിനോട് ചേര്‍ന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ പ്രൈവറ്റ് വാര്‍ഡ് കെട്ടിടത്തില്‍നിന്ന് ചാടിയാകാം യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. വാട്ടര്‍പ്ലാന്റിനോട് ചേര്‍ന്ന സ്ഥലം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാല്‍ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

