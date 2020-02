ബെംഗളൂരു: സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറായ ഭര്‍ത്താവ് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായതില്‍ അരിശംപൂണ്ട് ഭാര്യ വിവാഹമോചനത്തിന്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ലക്ഷങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഭര്‍ത്താവില്‍നിന്ന് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിച്ചത്.

യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെ സീനിയര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറാണ് യുവതിയുടെ ഭര്‍ത്താവ്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം യുവതി ഗര്‍ഭിണിയായതോടെ ഇയാള്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ ജോലിക്ക് ശ്രമിച്ചുതുടങ്ങി. കൂടുതല്‍ ശമ്പളവും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതവുമായിരുന്നു ഇതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി ദുബായിലെ ഒരു കമ്പനിയില്‍ അവസരം ലഭിച്ചു. ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അഭിമുഖങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം കമ്പനി അധികൃതര്‍ 25 ലക്ഷം രൂപ യുവ എന്‍ജിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കമ്പനിയിലെ ജോലിസ്ഥിരത ഉറപ്പിക്കാനും മറ്റാരെയും നിയമിക്കാതിരിക്കാനുമാണ് പണം ചോദിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു വിശീദകരണം. ഇതനുസരിച്ച് യുവാവ് ഘട്ടംഘട്ടമായി പണം നല്‍കി. ഭാര്യയും അമ്മയും അറിയാതെ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും ജോലിക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച മറ്റുവിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകാതിരുന്നതോടെ തട്ടിപ്പിനിരയായെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സെപ്റ്റംബറില്‍ ബെംഗളൂരു പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഭവം എല്ലാവരുമറിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനായി യുവാവിന്റെ ശ്രമം. പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ഹാക്കര്‍മാരെ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാരെ കണ്ടെത്താനായി ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇതിനായി ഹാക്കര്‍മാരായ ഒരു സ്ത്രീയെയും മറ്റൊരു പുരുഷനെയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി പരിചയപ്പെട്ടു. മോണിക്ക എന്ന പേരുള്ള ഹാക്കറുമായി കൂടുതല്‍ അടുപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. 25 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് ഇതിനായി 12 ലക്ഷം രൂപയാണ് മോണിക്ക എന്ന ഹാക്കര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ സംശയം തോന്നിയതോടെ ഭാര്യ കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും യുവാവ് എല്ലാം തുറന്നുപറയുകയുമായിരുന്നു. മോണിക്കയുമായി അടുത്തിടപഴകിയത് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് ഇയാള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭാര്യ വിശ്വസിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, ഒരു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറായിട്ടും തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായി ലക്ഷങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും യുവതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് വിവാഹമോചന ആവശ്യവുമായി പരിഹാര്‍ കൗണ്‍സിലിനെ സമീപിച്ചത്.

