പ്രതീകാത്മകചിത്രം| Photo: Mathrubhumi

കക്കോടി(കോഴിക്കോട്): ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറിലെത്തിയ യുവതി ബ്യൂട്ടീഷന്റെ ബാഗില്‍നിന്ന് അഞ്ച് പവന്‍ ആഭരണവും അറുപതിനായിരം രൂപയും കവര്‍ന്നു. കക്കോടി ബസാറിലെ 'സഹേലി' ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറില്‍ ശനിയാഴ്ച പകലാണ് സിനിമാക്കഥയെ വെല്ലുന്ന മോഷണം നടന്നത്. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് 25 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന, ജീന്‍സും ടോപ്പുമിട്ട യുവതി ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറിലെത്തിയത്. മുടിയില്‍ ഹെന്ന ചെയ്യുവാനും താരന്‍ പോക്കുന്നതിനും യുവതി ബ്യൂട്ടീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാര്‍ലര്‍ നടത്തുന്ന ബ്യൂട്ടീഷ്യനായ രഹന തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യുവതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം രഹന ജോലി തുടങ്ങി. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ യുവതി ചേച്ചി എനിക്ക് വയറുവേദനിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്‍ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് അള്‍സറിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. ജ്യൂസ് ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്യുമോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു.

കോവിഡായതിനാല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ കിട്ടില്ല... അവിടെ പോയി കഴിക്കണമെന്ന് രഹന പറയുന്നു. ബിസ്‌കറ്റെങ്കിലും കിട്ടിയാല്‍ മതിയായിരുന്നുവെന്ന് യുവതി വേദന അസഹ്യമായ രീതിയില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, ഞാന്‍ തന്നെ വാങ്ങിച്ചുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രഹന ബാഗില്‍നിന്നും ബിസ്‌കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിനായി പണം എടുത്തു. കൈയെത്താത്ത ദൂരത്തില്‍ ബാഗ് മാറ്റിവെച്ച് കര്‍ട്ടന്‍ വലിച്ചിടുകയും ചെയ്തു.

പാര്‍ലറിനു തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ബേക്കറിയില്‍ പോയി ബിസ്‌കറ്റ് വാങ്ങി വന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍ യുവതി വേദനകാരണം കുനിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. രണ്ട് ബിസ്‌കറ്റ് കഴിച്ചു. വെള്ളവും കുടിച്ചു. അരമണിക്കൂര്‍കൂടി പാര്‍ലറില്‍ ചെലവഴിച്ചു. പിന്നെ പോവാന്‍ ധൃതികാണിച്ചു. മുടി ഉണക്കാന്‍ സമ്മതിച്ചില്ല. നാളെ കല്യാണത്തിന് പോവാനുണ്ട്. മൂട്ടോളിയിലാണ് വീടെന്നും പറഞ്ഞ് വേഗം പോവുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് രഹന ബാഗ് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആഭരണവും പണവും നഷ്ടമായതായി അറിയുന്നത്. ലോക്കറില്‍നിന്ന് എടുത്ത മൂന്ന് ചെയിനും അറുപതിനായിരം രൂപയുമാണ് നഷ്ടമായത്. എന്‍.ഐ.ടി.യില്‍ അഡ്മിഷന്‍ കിട്ടിയ മകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കരുതിയ പണമാണ് നഷ്ടമായത്. വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ചേവായൂര്‍ പോലീസും ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലറിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പോലീസ് നായ മണംപിടിച്ച് ബാലുശ്ശേരി റോഡ് വരെ പോയി.

content highlighst: woman steals five sovereign gold and sixty thousand rupee from beauty parlour