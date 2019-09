ന്യൂഡല്‍ഹി: ദമ്പതികള്‍ തമ്മിലുള്ള കുടുംബവഴക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനിടെ യുവതിക്ക് വെടിയേറ്റു. ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ നരേലയിലാണ് സംഭവം. നരേല സ്വദേശിനി രച്‌നയ്ക്കാണ് അയല്‍വാസിയുടെ വെടിയേറ്റത്. സംഭവത്തില്‍ രച്‌നയുടെ അയല്‍വാസിയായ ജാവേദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇയാളില്‍ നിന്ന് വെടിയുണ്ടയുള്ള തോക്കും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് രച്‌നയ്ക്ക് വെടിയേറ്റത്. അയല്‍വാസികളായ ജാവേദും ഭാര്യയും കലഹിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ പോയ രച്‌നയ്ക്കുനേരെ ജാവേദ് വെടിയുതിര്‍ത്തുവെന്നാണ് പരാതി. ഇതിനു പിന്നാലെ ജാവേദ് ഭാര്യയെ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തെത്തിച്ചശേഷം ഒളിവില്‍പോയി.

പിന്നീടാണ് പോലീസ് ജാവേദിനെ പിടികൂടിയത്. കുടുംബ വഴക്കുണ്ടായെന്ന കാര്യം പോലീസിനോട് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ജാവേദിന്റെ ഭാര്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ വാക്കുതര്‍ക്കമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ജാവേദിന്റെ ഭാര്യ പിന്നീട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. രച്‌ന അപടകനില തരണം ചെയ്തതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. ജാവേദിനെതിരെ നരേല പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ആറ് കേസുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

