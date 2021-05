ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഢിൽ കോവിഡ് പരിശോധനക്കെത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവർത്തർക്ക് നേരേ ആക്രമണം. അലിഗഢിലെ സഹാനഗർ സരുള ഗ്രാമത്തിലാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ മർദനത്തിനിരയായത്. രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകൾ അക്രമികൾ പിടിച്ചുവാങ്ങി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുരുഷന്മാരോട് മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ആന്റിജൻ പരിശോധന നടത്താനായാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയത്. ഇവരുമായി ഗ്രാമവാസികൾ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 37 പേരുടെ സാമ്പിൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ നവവധുവായ യുവതി പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയതോടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയത്.

മുഖാവരണം ധരിച്ചെത്തിയ യുവതി സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാനായി ഇത് മാറ്റാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ചുറ്റും ഗ്രാമവാസികളായ പുരുഷന്മാർ കൂടി നിൽക്കുന്നതിനാലാണ് മുഖാവരണം മാറ്റാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നത്. ഒട്ടേറെ തവണ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ മുഖാവരണം മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യുവതി വഴങ്ങിയില്ല. ഇതോടെയാണ് സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളോടും മറ്റു പുരുഷന്മാരോടും മാറിനിൽക്കാൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഇത് കേട്ട യുവാക്കാൾ ക്ഷുഭിതരാവുകയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നേരേ തട്ടിക്കയറുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കുകയും ഇവരുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന രേഖകൾ വലിച്ചുകീറുകയുമായിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധന കിറ്റുകളും അക്രമികൾ തട്ടിയെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റതെന്നും ഗ്രാമവാസികൾക്കെതിരേ കേസെടുത്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:woman refused to lift veil locals beat up health officials in uttar pradesh