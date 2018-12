ലഖ്‌നൗ: പീഡനശ്രമം ചെറുത്ത യുവതിയെ നഗ്നയാക്കി ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഓടിച്ചു. വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ നാലുപേരാണ് യുവതിയെ വിവസ്ത്രയാക്കിയശേഷം ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഓടിച്ചത്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബദോഹി ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. അക്രമത്തിനിരയായ യുവതിയെ പ്രദേശവാസിയായ ഒരാള്‍ ആദ്യം പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ യുവതി എതിര്‍ത്തു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളും സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്നുപേരും ചേര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചവശയാക്കിയശേഷം വസ്ത്രങ്ങളുരിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ വീട്ടില്‍നിന്നിറങ്ങിയോടിയ യുവതിയെ ഇവര്‍ പിന്തുടര്‍ന്നു.

യുവതി നഗ്നയായി ഓടുന്നത് ചിലര്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. യുവതിയെ ആക്രമിച്ചവരില്‍ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ബാക്കി പ്രതികള്‍ക്കായി അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു. അക്രമത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ യുവതി നിലവില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Content Highlights: woman opposes rape gets beaten and paraded naked in up village